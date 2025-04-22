22 апреля 2025 года: преподобного Теодора Сикиота — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ругаться, а также употреблять нецензурные слова.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Теодора Сикиота. Теодор всю свою жизнь жил праведно, стал настоятелем и даже епископом в Анастасиуполе. Он провел 10 лет на этом сане, а затем вернулся в пещеру, чтобы жить как отшельник. В течение своей жизни он получил дар прозорливости от Бога и совершил много чудес.
Что нельзя делать 5 мая:
- ругаться;
- употреблять нецензурные слова;
- ходить в лес;
Народные приметы и поверья:
- долго и громко поет кукушка – скоро придет тепло;
- гроза к хорошему урожаю;
- увидели стаю птиц – ждите хорошие новости;
- нашли деньги – скоро разбогатеете.
День ангела празднуют:
Вадим.
Родились 22 апреля:
1724 год — Иммануил Кант (ум. 1804), немецкий философ;
1937 год — Джек Николсон, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель трех премий "Оскар", 7 "Золотых глобусов" и др. наград;
1974 год — Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира";
1986 год — Эмбер Херд, американская актриса кино и телевидения, бывшая супруга Джонни Деппа.
Также в этот день:
1760 год — на одном из музыкальных вечеров в Лондоне состоялся дебют роликовых коньков;
1838 год — впервые пароход пересек Атлантический океан;
1969 год – в Хьюстоне впервые провели удачную операцию по трансплантации человеческого глаза.
Также Фокус писал церковный календарь на апрель 2025 года.