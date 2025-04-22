22 апреля 2025 года: преподобного Теодора Сикиота — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ругаться, а также употреблять нецензурные слова.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Теодора Сикиота. Теодор всю свою жизнь жил праведно, стал настоятелем и даже епископом в Анастасиуполе. Он провел 10 лет на этом сане, а затем вернулся в пещеру, чтобы жить как отшельник. В течение своей жизни он получил дар прозорливости от Бога и совершил много чудес.

Что нельзя делать 5 мая:

ругаться;

употреблять нецензурные слова;

ходить в лес;

Народные приметы и поверья:

долго и громко поет кукушка – скоро придет тепло;

гроза к хорошему урожаю;

увидели стаю птиц – ждите хорошие новости;

нашли деньги – скоро разбогатеете.

День ангела празднуют:

Вадим.

Родились 22 апреля:

1724 год — Иммануил Кант (ум. 1804), немецкий философ;

1937 год — Джек Николсон, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель трех премий "Оскар", 7 "Золотых глобусов" и др. наград;

1974 год — Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира";

1986 год — Эмбер Херд, американская актриса кино и телевидения, бывшая супруга Джонни Деппа.

Также в этот день:

1760 год — на одном из музыкальных вечеров в Лондоне состоялся дебют роликовых коньков;

1838 год — впервые пароход пересек Атлантический океан;

1969 год – в Хьюстоне впервые провели удачную операцию по трансплантации человеческого глаза.

Также Фокус писал церковный календарь на апрель 2025 года.