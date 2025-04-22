22 квітня 2025 року: преподобного Теодора Сікіота — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лаятися, а також вживати нецензурні слова.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Теодора Сікіота. Теодор усе своє життя жив праведно, став настоятелем і навіть єпископом в Анастасіуполі. Він провів 10 років на цьому сані, а потім повернувся в печеру, щоб жити як відлюдник. Протягом свого життя він отримав дар прозорливості від Бога і здійснив багато чудес.
Що не можна робити 5 травня:
- лаятися;
- вживати нецензурні слова;
- ходити в ліс;
Народні прикмети та повір'я:
- довго і голосно співає зозуля — скоро прийде тепло;
- гроза до гарного врожаю;
- побачили зграю птахів — чекайте хороших новин;
- знайшли гроші — скоро розбагатієте.
День ангела святкують:
Вадим.
Народилися 22 квітня:
1724 рік — Іммануїл Кант (пом. 1804), німецький філософ;
1937 рік — Джек Ніколсон, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, володар трьох премій "Оскар", 7 "Золотих глобусів" та ін. нагород;
1974 рік — Василь Вірастюк, заслужений майстер спорту України, володар титулу "Найсильніша людина світу";
1986 рік — Ембер Герд, американська актриса кіно і телебачення, колишня дружина Джонні Деппа.
Також цього дня:
1760 рік — на одному з музичних вечорів у Лондоні відбувся дебют роликових ковзанів;
1838 рік — вперше пароплав перетнув Атлантичний океан;
1969 рік — у Г'юстоні вперше провели вдалу операцію з трансплантації людського ока.
Також Фокус писав церковний календар на квітень 2025 року.