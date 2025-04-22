22 квітня 2025 року: преподобного Теодора Сікіота — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лаятися, а також вживати нецензурні слова.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Теодора Сікіота. Теодор усе своє життя жив праведно, став настоятелем і навіть єпископом в Анастасіуполі. Він провів 10 років на цьому сані, а потім повернувся в печеру, щоб жити як відлюдник. Протягом свого життя він отримав дар прозорливості від Бога і здійснив багато чудес.

Що не можна робити 5 травня:

лаятися;

вживати нецензурні слова;

ходити в ліс;

Народні прикмети та повір'я:

довго і голосно співає зозуля — скоро прийде тепло;

гроза до гарного врожаю;

побачили зграю птахів — чекайте хороших новин;

знайшли гроші — скоро розбагатієте.

День ангела святкують:

Вадим.

Народилися 22 квітня:

1724 рік — Іммануїл Кант (пом. 1804), німецький філософ;

1937 рік — Джек Ніколсон, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, володар трьох премій "Оскар", 7 "Золотих глобусів" та ін. нагород;

1974 рік — Василь Вірастюк, заслужений майстер спорту України, володар титулу "Найсильніша людина світу";

1986 рік — Ембер Герд, американська актриса кіно і телебачення, колишня дружина Джонні Деппа.

Також цього дня:

1760 рік — на одному з музичних вечорів у Лондоні відбувся дебют роликових ковзанів;

1838 рік — вперше пароплав перетнув Атлантичний океан;

1969 рік — у Г'юстоні вперше провели вдалу операцію з трансплантації людського ока.

Також Фокус писав церковний календар на квітень 2025 року.