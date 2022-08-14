Рandora выпустил стильные аксессуары для домашних животных

Ювелирный бренд хотел порадовать владельцев собак и кошек.

Pandora решил поднять термин "избалованная собака" совершенно на новый уровень и запустить первую в истории ювелирного бренда коллекцию аксессуаров для домашних животных. Об этом пишет WWD.

Как сообщает издание, в капсулу вошли стильные ошейники как для кошек, так и для собак, сделанные из материала на растительной основе, которые по фактуре очень напоминают настоящую кожу. Аксессуары с гравировками бренда были представлены в двух цветах — розовом и черном. В дополнение ошейники украшены подвесками из нержавеющей стали в форме косточки и сердца.

[ + – ] Ошейник и жетон для пушистого друга от бренда Pandora

Опрос фокус-групп Pandora, в котором приняли участие 3600 жителей США, Италии и Китая, показал большой интерес к товарам для питомцев, именно поэтому бренд решил поддержать владельцев домашних животных и создать для них что-то по-настоящему приятное.

"Мы хотели удовлетворить этот запрос и предоставить владельцам животных возможность украсить своих пушистых друзей", — рассказал бренд-менеджер Moments Сампо Эмиль Салонен.

Домашние питомцы в стильных ошейниках от Pandora выглядят действительно невероятно мило. Стоимость аксессуаров варьируется в пределах 100-130 долларов.

Отдельно можно купить жетоны для домашних животных в форме слепка лапки. На обратной стороне есть трогательная надпись: "самые маленькие вещи занимают больше всего места в вашем сердце".

[ + – ] Жетон для собак от Pandora

Напомним, ранее другой знаменитый итальянский дом Gucci, специализирующийся на производстве одежды, косметики и парфюмерии класса люкс, представил коллекцию для домашних питомцев Gucci Pet. Теперь владельцы пушистиков могут порадовать своих любимцев стильными ошейниками разной длины и ширины, одеждой, а также миниатюрными диванчиками для отдыха, мисками для кормления и другими необходимыми в хозяйстве девайсами.

Все аксессуары для животных сделаны из кожи и ткани и украшены переплетенным логотипом G, заклепками, геометрическим принтом, а также полосками Web и Herbarium.