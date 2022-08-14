Рandora випустив стильні аксесуари для домашніх тварин

Ювелірний бренд хотів порадувати власників собак та кішок.

Pandora вирішив підняти термін "розпещений собака" зовсім на новий рівень і запустити першу в історії ювелірного бренду колекцію аксесуарів для домашніх тварин. Про це пише WWD.

Як повідомляє видання, до капсули увійшли стильні нашийники як для кішок, так і для собак, зроблені з матеріалу на рослинній основі, які за фактурою дуже нагадують справжню шкіру. Аксесуари з гравіюваннями бренду були представлені у двох кольорах – рожевому та чорному. На додачу нашийники прикрашені підвісками з нержавіючої сталі у формі кісточки та серця.

[ + – ] Нашийник та жетон для пухнастого друга від бренду Pandora

Опитування фокус-груп Pandora, в якому взяли участь 3600 жителів США, Італії та Китаю, показало великий інтерес до товарів для вихованців, саме тому бренд вирішив підтримати власників домашніх тварин та створити для них щось по-справжньому приємне.

"Ми хотіли задовольнити цей запит і надати власникам тварин можливість прикрасити своїх пухнастих друзів", — розповів бренд-менеджер Moments Сампо Еміль Салонен.

Домашні вихованці у стильних нашийниках від Pandora виглядають справді неймовірно мило. Вартість аксесуарів варіюється в межах 100-130 доларів.

Окремо можна купити жетони для свійських тварин у формі зліпка лапки. На звороті є зворушливий напис: "найменші речі займають найбільше місця у вашому серці".

[ + – ] Жетон для собак від Pandora

Нагадаємо, раніше інший знаменитий італійський будинок Gucci, що спеціалізується на виробництві одягу, косметики та парфумерії класу люкс, представив колекцію для домашніх тварин Gucci Pet. Тепер власники собак можуть порадувати своїх улюбленців стильними нашийниками різної довжини та ширини, одягом, а також мініатюрними диванчиками для відпочинку, мисками для годування та іншими необхідними у господарстві речами.

Всі аксесуари для тварин зроблені зі шкіри та тканини та прикрашені переплетеним логотипом G, заклепками, геометричним принтом, а також смужками Web та Herbarium.