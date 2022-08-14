Рецепт зеленого супа из цуккини от знаменитого тренера по йоге Клэр Грив

Это полезное блюдо с огромном количеством витаминов поможет вам похудеть.

В летнее время года, особенно когда на улице невыносимая жара, так хочется приготовить что-то легкое, что будет способствовать пищеварению, выведет токсины из организма, а также поддержит иммунную систему. Предлагаем сделать очень полезный суп из цукини по рецепту тренера по йоге Клэр Грив из ее книги Energize.

По словам спортсменки, этот суп — ее абсолютный фаворит, так как он содержит суперпродукты. Например, чеснок, который способствует укреплению иммунитета и поддержке сердечно-сосудистой системы, а также мисо из ферментированных соевых бобов, который нормализует кишечную микрофлору.

Кроме того, Клэр отмечает, что сам цукини — настоящий суперфуд, так как благодаря высокому содержанию клетчатки этот овощ оказывает очищающее воздействие на желудочно-кишечный тракт и предотвращает отложение канцерогенных токсинов в толстой кишке.

Тренер рекомендует есть цукини сырыми, а также не срезать кожицу, так как в ней содержится максимум питательных веществ. Рецепт из Telegram-канала.

Суп из цукини

Для приготовления 3–4 порций нам понадобится:

2 маленьких цукини

2 стебля лука-порея

пучок базилика

1 зубчик чеснока

3 ст. ложки разных семян

½ ст. ложки мисо-пасты

1 ст. ложка оливкового масла

сок ½ лимона

¼ ч. ложки соли

¼ ч. ложки перца

Пошаговый рецепт:

Нарезаем белую и светло-зеленую части лука-порея колечками. Разогреваем на сковороде масло, добавляем лук-порей, солим и обжариваем на среднем огне до тех пор, пока лук не станет мягким, прозрачным и без горького вкуса – примерно 5–8 минут. Добавляем нарубленный зубчик чеснока и готовим еще 30 секунд. Снимаем с огня. В это время отправляем цукини блендер вместе с луком, семенами, лимонным соком, мисо, перцем и 1,5 стаканами воды. Все перебиваем до однородной кремовой массы. Добавляем к нашему супу базилик и снова перебиваем. По желанию можно добавить больше сока лимона или соли для яркости вкуса. Подаем суп с гренками, зеленью, семенами.

Приятного аппетита!

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