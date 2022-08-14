Рецепт зеленого супу з цукіні від знаменитого тренера з йоги Клер Грив
Ця корисна страва з величезною кількістю вітамінів допоможе вам схуднути.
У літню пору року, особливо коли на вулиці нестерпна спека, так хочеться приготувати щось легке, що сприятиме травленню, виведе токсини з організму, а також підтримає імунну систему. Пропонуємо зробити дуже корисний суп із цукіні за рецептом тренера з йоги Клер Грив із її книги Energize.
За словами спортсменки, цей суп – її абсолютний фаворит, оскільки він містить суперпродукти. Наприклад, часник, який сприяє зміцненню імунітету та підтримці серцево-судинної системи, а також місо з ферментованих соєвих бобів, який нормалізує кишкову мікрофлору.
Крім того, Клер зазначає, що сам цукіні — справжній суперфуд, оскільки завдяки високому вмісту клітковини цей овоч впливає на шлунково-кишковий тракт і запобігає відкладенню канцерогенних токсинів у товстій кишці.
Тренер рекомендує їсти цукіні сирими, а також не зрізати шкірку, тому що в ній міститься максимум поживних речовин. Рецепт із Telegram-каналу.
Суп із цукіні
Для приготування 3-4 порцій нам знадобиться:
- 2 маленькі цукіні
- 2 стебла цибулі-порею
- пучок базиліка
- 1 зубчик часнику
- 3 ст. ложки різних насіння
- ½ ст. ложки місо-пасти
- 1 ст. ложка оливкової олії
- сік ½ лимона
- ¼ ч. ложки солі
- ¼ ч. ложки перцю
Покроковий рецепт:
- Нарізаємо білу та світло-зелену частини цибулі-порею кільцями.
- Розігріваємо олію в пательні, додаємо цибулю-порей, солимо та обсмажуємо на середньому вогні, поки цибуля не стане м'якою, прозорою і без гіркого смаку — приблизно 5-8 хвилин.
- Додаємо нарізаний зубчик часнику і готуємо ще 30 секунд.
- Знімаємо з вогню. У цей час відправляємо цукіні до блендера разом із цибулею, насінням, лимонним соком, місо, перцем та 1,5 склянками води. Все перебиваємо до однорідної кремової маси.
- Додаємо до нашого супу базилік та знову перебиваємо. За бажанням можна додати більше соку лимона чи солі для яскравості смаку.
- Подаємо суп із грінками, зеленню, насінням.
Смачного!
Фокус раніше писав про те, як приготувати баклажани в сметані за одеським рецептом.