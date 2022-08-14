Рецепт зеленого супу з цукіні від знаменитого тренера з йоги Клер Грив

Ця корисна страва з величезною кількістю вітамінів допоможе вам схуднути.

У літню пору року, особливо коли на вулиці нестерпна спека, так хочеться приготувати щось легке, що сприятиме травленню, виведе токсини з організму, а також підтримає імунну систему. Пропонуємо зробити дуже корисний суп із цукіні за рецептом тренера з йоги Клер Грив із її книги Energize.

За словами спортсменки, цей суп – її абсолютний фаворит, оскільки він містить суперпродукти. Наприклад, часник, який сприяє зміцненню імунітету та підтримці серцево-судинної системи, а також місо з ферментованих соєвих бобів, який нормалізує кишкову мікрофлору.

Крім того, Клер зазначає, що сам цукіні — справжній суперфуд, оскільки завдяки високому вмісту клітковини цей овоч впливає на шлунково-кишковий тракт і запобігає відкладенню канцерогенних токсинів у товстій кишці.

Тренер рекомендує їсти цукіні сирими, а також не зрізати шкірку, тому що в ній міститься максимум поживних речовин. Рецепт із Telegram-каналу.

Суп із цукіні

Для приготування 3-4 порцій нам знадобиться:

2 маленькі цукіні

2 стебла цибулі-порею

пучок базиліка

1 зубчик часнику

3 ст. ложки різних насіння

½ ст. ложки місо-пасти

1 ст. ложка оливкової олії

сік ½ лимона

¼ ч. ложки солі

¼ ч. ложки перцю

Покроковий рецепт:

Нарізаємо білу та світло-зелену частини цибулі-порею кільцями. Розігріваємо олію в пательні, додаємо цибулю-порей, солимо та обсмажуємо на середньому вогні, поки цибуля не стане м'якою, прозорою і без гіркого смаку — приблизно 5-8 хвилин. Додаємо нарізаний зубчик часнику і готуємо ще 30 секунд. Знімаємо з вогню. У цей час відправляємо цукіні до блендера разом із цибулею, насінням, лимонним соком, місо, перцем та 1,5 склянками води. Все перебиваємо до однорідної кремової маси. Додаємо до нашого супу базилік та знову перебиваємо. За бажанням можна додати більше соку лимона чи солі для яскравості смаку. Подаємо суп із грінками, зеленню, насінням.

Смачного!

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