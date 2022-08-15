Время больших дел. Астрология дня 15 августа 2022

"И что бы ни случилось с нами завтра — у нас в запасе есть сегодня и сейчас" — мудрость дня.

Сегодня рождаются творческие люди. Астрологи дали хороший прогноз на 15 августа 2022 года. День обещает быть насыщенным. Можно сесть на диету. Остерегайтесь вражды и скандалов. Действуйте на опережение. Желательно рассчитаться с долгами.

Понедельник: 19-тый лунный день по календарю

Сегодня двести двадцать седьмой день в году и семьдесят шестой день лета 2022. За что человек не возьмется, все выходит — и умственная, и физическая работа. Много энергии, которую стоит использовать как для созидания и самосовершенствования, так и для разрушения — это зависит от качеств конкретного человека. Нужно очень осторожно относиться к новым идеям.

МУДРОСТЬ ДНЯ: "И что бы ни случилось с нами завтра — у нас в запасе есть сегодня и сейчас".

СИМВОЛ: паук.

КАМНИ: хризолит, зеленый гранат, уваровит, красный оникс, лабрадор, оливин.

ОБЛАСТЬ ТЕЛА: пупок.

СОВЕТ НУМЕРОЛОГОВ: это время для свершения больших дел, поэтому попробуйте извлечь из этого максимальную выгоду и используйте чрезвычайный прилив энергии, начав, допустим, такое дело, выполнение которого вы давно откладывали. Сосредоточьтесь на тех вопросах, для решения которых необходимо дополнительное внимание.

ТАБУ И ПРИМЕТЫ: нельзя ссориться и выяснять отношения, потому что это приведет к ненужным обострениям и запутает людей. Нежелательно в этот день вступать в брак. Употреблять в этот день следует вегетарианскую пищу, желательно без хлеба и молока. Хорошо, если продукты будут иметь округлую форму. Обязательно нужно очистить кишечник. Укусы насекомых в этот день могут оказаться опасными.

СНОВИДЕНИЯ: события, увиденные во сне могут нести в себе важную информацию о будущем. Часто они являются вещими. Главное, правильно их расшифровать. Грязная вода снится тем, кто много работал и сильно устал. Нужно отдохнуть.

ПРИТЧА ДНЯ: "Один человек решил изменить мир. Но мир — такой большой, а он — такой маленький. Тогда он решил поменять свой город. Но город такой большой, а он — такой маленький. Тогда он решил поменять свою семью. Но семья у него большая, одних детей с десяток. Тогда этот человек решил изменить то единственное, что ему по силам… Самого себя.

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