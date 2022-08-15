Час великих справ. Астрологія дня 15 серпня 2022

"І що б не трапилося з нами завтра — в нас у запасі є сьогодні та зараз", — мудрість дня.

Сьогодні народжуються творчі люди. Астрологи дали хороший прогноз на 15 серпня 2022 року. День обіцяє бути насиченим. Можна сісти на дієту. Остерігайтеся ворожнечі та скандалів. Дійте на випередження. Бажано розрахуватися з боргами.

Понеділок: 19-ий місячний день за календарем

Сьогодні двісті двадцять сьомий день року та сімдесят шостий день літа 2022 року. За що людина не візьметься, все виходить — і розумова, і фізична робота. Багато енергії, яку варто використовувати як для створення та самовдосконалення, так і для руйнування — це залежить від якостей конкретної людини. Потрібно дуже обережно ставитись до нових ідей.

МУДРІСТЬ ДНЯ: "І що б не трапилося з нами завтра — в нас у запасі є сьогодні та зараз".

СИМВОЛ: павук.

КАМЕНІ: хризоліт, зелений гранат, уваровіт, червоний онікс, лабрадор, олівін.

ОБЛАСТЬ ТІЛА: пуп.

ПОРАДА НУМЕРОЛОГІВ: це час для здійснення великих справ, тому спробуйте отримати з цього максимальну вигоду та використовуйте надзвичайний приплив енергії, розпочавши, припустимо, таку справу, виконання якої ви давно відкладали. Зосередьтеся на тих питаннях, для вирішення яких потрібна додаткова увага.

ТАБУ ТА ПРИКМЕТИ: не можна сваритися та з'ясовувати стосунки, бо це призведе до непотрібних загострень і заплутає людей. Небажано цього дня одружуватися. Вживати треба в цей день вегетаріанську їжу, бажано без хліба та молока. Добре, якщо продукти матимуть округлу форму. Обов'язково потрібно очистити кишечник. Укуси комах у цей день можуть бути небезпечними.

СНИ: події, побачені уві сні, можуть нести в собі важливу інформацію про майбутнє. Часто вони є пророчими. Головне, правильно їх розшифрувати. Брудна вода сниться тим, хто багато працював і сильно втомився. Треба відпочити.

ПРИТЧА ДНЯ: "Одна людина вирішила змінити світ. Але світ — такий великий, а вона — така маленька. Тоді він вирішив змінити своє місто. Але місто таке велике, а вона — така маленька. Тоді вона вирішила змінити свою сім'ю. Але сім'я в неї велика, одних дітей із десяток... Тоді ця людина вирішила змінити те єдине, що їй під силу... Самого себе".

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