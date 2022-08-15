Каков Стефан - таков сентябрь. Что празднуют 15 августа

15 августа верующими людьми почитается первомученик Стефан.

Каков Стефан — таков сентябрь. 15 августа верующими людьми почитается первомученик Стефан. Он был первым, происходившим из диаспоры евреев. Наши предки считали его покровителем лошадей. Ему молились о здоровье и защите этих животных. Чтобы оставались сильными, выносливыми и здоровыми, их поили из ведра, в которое бросали серебряную монету. Считалось, что от этого лошади становятся покладистыми и перестают бояться нечистой силы. А монета, которую использовали в обряде, часто переходила от отца к сыну.

15 августа крестьяне отмечали окончание сенокосной поры. В этот день в поле не выходили. Всей семьей собирали двенадцать трав, чтобы сплести "Степанов венок": божьи слезки, клевер, мята, пижма, полынь, ромашка и другие. Его приносили домой, и вешали под иконы. Верили, что он обладает исцеляющей и защитной силой от простудных заболеваний в холодное время года. Если в дом приходила беда или болезнь, от венка отрывали травы и заваривали. Считалось, что сила венка сохраняется до следующей весны.

В этот день именины празднуют Василий, Никодим, Степан, Иван, Тарас и Роман. Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!

Народные приметы на 15 августа

Какая погода в этот день — таким будет сентябрь.

Дождь — хороший урожай картофеля.

Северо-восточный ветер — неурожай хлеба.

Кошки скребутса — будет непогода и отсуствие клева.

Какая с утра погода — такая и последующие 6 недель.

Чего нельзя делать 15 августа?

Не переедайте, не нагружайте себя физическим трудом. Найдите время финансовым делам. Читать "страшные" книги и смотреть подобное кино тоже не будет полезным.