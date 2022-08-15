Який Стефан — такий вересень. Що святкують 15 серпня

15 серпня віряни вшановують першомученика Стефана.

Який Стефан — такий вересень. 15 серпня віряни вшановують першомученика Стефана. Він був першим, хто походив із діаспори євреїв. Наші предки вважали його за покровителя коней. Йому молилися про здоров'я та захист цих тварин. Щоб залишалися сильними, витривалими та здоровими, їх напували з відра, в яке кидали срібну монету. Вважалося, що від цього коні стають поступливими та перестають боятися нечистої сили. А монета, яку використовували в ритуалі, часто переходила від батька до сина.

15 серпня селяни відзначали закінчення сіножаті. Цього дня в поле не виходили. Усією сім'єю збирали дванадцять трав, щоб сплести "степанів вінок": божі слізки, конюшину, м'яту, пижму, полин, ромашку й інші. Його приносили додому та вішали під ікони. Вірили, що він має цілющу та захисну силу від застудних захворювань у холодну пору року. Якщо в дім приходило лихо чи хвороба, від вінка відривали трави та заварювали. Вважалося, що сила вінка зберігається до наступної весни.

Цього дня іменини святкують Василь, Никодим, Степан, Іван, Тарас і Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Народні прикмети на 15 серпня

Яка погода в цей день — таким буде вересень.

Дощ — хороший урожай картоплі.

Північно-східний вітер — неврожай хліба.

Кішки скребуться — буде негода й не клюватиме.

Яка зранку погода, така й наступні 6 тижнів.

Чого не можна робити 15 серпня?

Не переїдайте, не навантажуйте себе фізичною працею. Знайдіть час для фінансових справ. Читати "страшні" книги й дивитися подібне кіно теж не буде корисним.