Умер художник Врубель, автор "поцелуя" Брежнева и Хонеккера

Автору знаменитого граффити было 62 года.

В Берлине скончался художник Дмитрий Врубель, автор знаменитого граффити "Братский поцелуй" советского лидера Леонида Брежнева и главы ГДР Эриха Хонеккера на Берлинской стене. Ему было 62 года. Об этом сообщают росСМИ.

В июне художник заболел коронавирусной инфекцией нового типа. Его госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и искусственного кровообращения. В начале августа он перенес операцию на сердце. Незадолго до кончины художника его супруга, Виктория Тимофеева, сообщала, что Дмитрий Врубель находится в тяжелом состоянии.

Напомним, Дмитрий Врубель был потомком российского художника Михаила Врубеля. Он родился в Москве, учился в государственном педагогическом институте на художественно-графическом факультете, но не окончил его. Несмотря на это, в 1983 году его приняли в состав Союза Художников СССР.

В 1990 году Врубель переехал в Берлин. И в тот же год написал свою самую знаменитую работу — граффити целующихся генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и лидера ГДР Эрика Хонеккера. Картина получила название "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви". Она также известна как "Братский поцелуй". Граффити Дмитрия Врубеля стало одной из самых известных уличных картин в мире.

Как известно, прототипом послужила фотография, сделанная французским фотографом Режи Боссю в 1979 году. Стоит отметить, что до падения Берлинской стены в 1989 году граффити на стене существовали только на западной стороне. Врубель пытался получить специальное разрешение от Министерства национальной обороны ГДР, чтобы нарисовать картину на восточной стороне Берлинской стены. Но ему отказали. Тогда Врубель купил разрешение и подписал контракт, в котором полностью отказался от прав на картину.

В 2009 году, когда стену реставрировали, рисунок художника стерли. Однако он согласился восстановить картину.

Фокус ранее писал о том, что в Италии экоактивисты пытались приклеиться к полотну итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. К счастью, картина осталась невредимой, благодаря крепкому стеклу для дополнительной защиты полотна.