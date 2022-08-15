Помер художник Врубель, автор "поцілунку" Брежнєва та Хонеккера

Автору знаменитого графіті було 62 роки.

У Берліні помер художник Дмитро Врубель, автор знаменитого графіті "Братній поцілунок" радянського лідера Леоніда Брежнєва та голови НДР Еріха Хонеккера на Берлінській стіні. Йому було 62 роки. Про це повідомляють росЗМІ.

У червні митець захворів на коронавірусну інфекцію нового типу. Його госпіталізували та під'єднали до апарату штучної вентиляції легень та штучного кровообігу. На початку серпня він переніс операцію на серці. Незадовго до смерті художника його дружина Вікторія Тимофєєва повідомляла, що Дмитро Врубель перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, Дмитро Врубель був нащадком російського художника Михайла Врубеля. Він народився у Москві, навчався у державному педагогічному інституті на художньо-графічному факультеті, але не закінчив його. Попри це, 1983 року його прийняли до складу Союзу Художників СРСР.

1990 року Врубель переїхав до Берліна. І в той же рік написав свою найзнаменитішу роботу — графіті поцілунку генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва і лідера НДР Еріка Хонеккера. Картина отримала назву "Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертної любові". Вона також відома як "Братній поцілунок". Графіті Дмитра Врубеля стало однією з найвідоміших вуличних картин у світі.

Як відомо, прототипом послужила фотографія, зроблена французьким фотографом Режі Боссю в 1979 році. До падіння Берлінської стіни в 1989 році графіті на стіні існували тільки на західній стороні. Врубель намагався отримати спеціальний дозвіл від Міністерства національної оборони НДР, щоб намалювати картину на східному боці Берлінського муру. Але йому відмовили. Тоді Врубель купив дозвіл та підписав контракт, у якому повністю відмовився від прав на картину.

2009 року, коли стіну реставрували, малюнок художника стерли. Однак він погодився відновити картину.

Фокус раніше писав про те, що в Італії екоактивісти намагалися приклеїтися до полотна італійського художника доби Відродження Сандро Боттічеллі. На щастя, картина залишилася неушкодженою завдяки міцному склу для додаткового захисту полотна.