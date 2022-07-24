Активісти хотіли приклеїтися до картини Боттічеллі у Флоренції (відео)

Проте завдяки міцному склу, яке встановили раніше для додаткового захисту полотна, воно залишилося неушкодженим.

В Італії екоактивісти намагалися приклеїтися до полотна італійського художника епохи Відродження Сандро Боттічеллі. Про це повідомляє Voice of America.

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Жінка та чоловік, які придбали вхідні квитки до галереї Уффіці у Флоренції, намагалися приклеїтися руками до картини "Весна". Проте завдяки міцному склу для додаткового захисту полотна Боттічеллі акція активістів не вдалася, а картина залишилася неушкодженою.

Зокрема італійські екологічні активісти розмістили в залі, присвяченому роботам Сандро Боттічеллі, банер з написом "Останнє покоління — ні газу, ні вугілля". Їх одразу "відірвала" від картини охорона музею.

"Весна" та інший шедевр італійського митця "Народження Венери" — два культових полотна, датовані кінцем 15 століття. Вони є одними з найпопулярніших творів мистецтва галереї у Флоренції.

[ + – ] Активісти хотіли приклеїтися до картини Сандро Боттічеллі в Італії

Нагадаємо, у паризькому Луврі невідомий чоловік жбурнув тортом на полотно Леонардо да Вінчі "Мона Ліза". Проте шедевр світового мистецтва також врятувало міцне скло.

Раніше Фокус повідомляв про іншу акцію "приклеювання" себе до чогось. У Франції екологічні активісти приклеїли себе та своїх товаришів до розпеченого асфальту під час знаменитих велоперегонів.