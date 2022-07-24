Активисты хотели приклеиться к картине Боттичелли во Флоренции (видео)

Однако благодаря крепкому стеклу, установленному ранее для дополнительной защиты полотна, оно осталось невредимым.

В Италии экоактивисты пытались приклеиться к полотну итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Об этом сообщает Voice of America.

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Женщина и мужчина, купившие входные билеты в галерею Уффици во Флоренции, пытались приклеиться руками к картине "Весна". Однако благодаря крепкому стеклу для дополнительной защиты полотна Боттичелли акция активистов не удалась, а картина осталась невредимой.

В частности, итальянские экологические активисты разместили в зале, посвященном работам Сандро Боттичелли, баннер с надписью "Последнее поколение — ни газа, ни угля". Их сразу "оторвала" от картины охрана музея.

"Весна" и другой шедевр итальянского художника "Рождение Венеры" — два культовых полотна, датируемые концом 15-го века. Они являются одними из популярнейших произведений искусства галереи во Флоренции.

[ + – ] Активисты хотели приклеиться к картине Сандро Боттичелли в Италии

Напомним, в парижском Лувре неизвестный мужчина швырнул тортом на картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Однако шедевр мирового искусства также спасло крепкое стекло.

Ранее Фокус сообщал о другой акции "приклеивания" себя к чему-то. Во Франции экологические активисты приклеили себя и своих товарищей к раскаленному асфальту во время знаменитых велогонок.