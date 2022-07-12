Приклеенные к асфальту экоактивисты сорвали велогонки Тour de France (фото, видео)

Лидирующая группа велогонщиков так и не смогла дойти до финиша из-за молодых людей, которые сковали себя цепями и приклеились к велотрассе.

Климатические активисты сорвали этап велогонки Тour de France. Об этом сообщила медиакомпания Sporza.

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Известно, что около двадцати активистов перекрыли движение велотрассой, по которой двигались гонщики. Это случилось, когда лидирующей группе гонщиков до финиша оставалось всего 35 километров.

Молодые мужчины и женщины держали в руках плакаты с надписью "У нас осталось 989 дней". Некоторые были одеты в футболки с аналогичной напечатанной фразой. Также климатические активисты подожгли фаеры, которые скрыли велотрассу в красном дыме.

На место инцидента прибыла полиция. Но убрать климатических активистов с дороги оказалось не так-то просто. Некоторые участники приковали себя к своим товарищам цепями. А некоторые — намазали ладони клеем и таким образом приклеились к асфальтному покрытию.

[ + – ] Экоактивисты сковали себя цепями и легли на дороге у велогонщиков Фото: Sporza

В результате жюри конкурса нейтрализовало конкуренцию и разрешило обеим группам снова выйти с отмеченной разницей во времени.

[ + – ] Климатические активисты зажгли фаеры на трассе Тour de France Фото: Sporza

Что такое Тour de France

Тour de France — это шоссейная многодневная велогонка, один из трех гранд-туров. Самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет во Франции.

Впервые "Тур" провели в 1903 году, его победителем стал Морис Гарен. Сейчас Тour de France — это самое престижное соревнование среди многодневных велогонок в профессиональном велоспорте.

Полная длина гонки — между 3000 и 4000 км (трасса и протяженность этапов каждый год меняются). Самая длинная гонка состоялась в 1926 году — 5745 км.

Велогонка состоит из 21 этапа. Каждый этап длится один день. Каждый гонщик должен закончить этап, чтобы его время было зарегистрировано и накоплено.

Напомним, годом ранее во Франции арестовали виновницу масштабной аварии на Тour de France. По вине девушки с плакатом пострадал 21 спортсмен, среди которых испанец Марк Солер, доехавший до финиша с переломами обеих рук.

Фокус также рассказывал, что фанатка с плакатом спровоцировала массовую аварию на "Тour de France". Желание зрителя передать привет своим родным обернулось травмами для 21 спортсмена. После аварии организаторы соревнований призвали зрителей соблюдать безопасность ради спортсменов.