Приклеенные к асфальту экоактивисты сорвали велогонки Тour de France (фото, видео)
Лидирующая группа велогонщиков так и не смогла дойти до финиша из-за молодых людей, которые сковали себя цепями и приклеились к велотрассе.
Климатические активисты сорвали этап велогонки Тour de France. Об этом сообщила медиакомпания Sporza.
Известно, что около двадцати активистов перекрыли движение велотрассой, по которой двигались гонщики. Это случилось, когда лидирующей группе гонщиков до финиша оставалось всего 35 километров.
Молодые мужчины и женщины держали в руках плакаты с надписью "У нас осталось 989 дней". Некоторые были одеты в футболки с аналогичной напечатанной фразой. Также климатические активисты подожгли фаеры, которые скрыли велотрассу в красном дыме.
На место инцидента прибыла полиция. Но убрать климатических активистов с дороги оказалось не так-то просто. Некоторые участники приковали себя к своим товарищам цепями. А некоторые — намазали ладони клеем и таким образом приклеились к асфальтному покрытию.
В результате жюри конкурса нейтрализовало конкуренцию и разрешило обеим группам снова выйти с отмеченной разницей во времени.
Что такое Тour de France
Тour de France — это шоссейная многодневная велогонка, один из трех гранд-туров. Самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет во Франции.
Впервые "Тур" провели в 1903 году, его победителем стал Морис Гарен. Сейчас Тour de France — это самое престижное соревнование среди многодневных велогонок в профессиональном велоспорте.
Полная длина гонки — между 3000 и 4000 км (трасса и протяженность этапов каждый год меняются). Самая длинная гонка состоялась в 1926 году — 5745 км.
Велогонка состоит из 21 этапа. Каждый этап длится один день. Каждый гонщик должен закончить этап, чтобы его время было зарегистрировано и накоплено.
Напомним, годом ранее во Франции арестовали виновницу масштабной аварии на Тour de France. По вине девушки с плакатом пострадал 21 спортсмен, среди которых испанец Марк Солер, доехавший до финиша с переломами обеих рук.
Фокус также рассказывал, что фанатка с плакатом спровоцировала массовую аварию на "Тour de France". Желание зрителя передать привет своим родным обернулось травмами для 21 спортсмена. После аварии организаторы соревнований призвали зрителей соблюдать безопасность ради спортсменов.