Во Франции арестовали виновницу масштабной аварии на Тour de France (видео)

По вине девушки с плакатом пострадал 21 спортсмен, среди которых испанец Марк Солер, доехавший до финиша с переломами обеих рук.

Во Франции правоохранители арестовали болельщицу, по вине которой произошло столкновение велогонщиков во время "Тур де Франс", сообщает местный телеканал RTL.

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Инцидент произошел 26 июня в рамках 1-го этапа Тour de France. Болельщица хотела попасть в кадр с плакатом "Вперед бабушка и дедушка", но встала слишком близко к трассе, что привело к масштабному столкновению велогонщиков.

Как рассказывают медики, в результате ЧП на соревнованиях пострадал 21 спортсмен, среди которых испанец Марк Солер, доезжавший до финиша с переломами обеих рук.

Еще один велогонщик Сирил Лемуан получил множественные переломы ребер и коллапс легкого.

Жандармерия объявила девушке о возбуждении расследования по делу о нанесении травм из-за нарушения правил безопасности. Болельщице, которая "прославилась" с плакатом на "Тур де Франс", грозит штраф в размере 1500 евро. По словам журналистов, девушка может заплатить гораздо больше этой суммы, если против нее подаст иск немец Яша Зюттерлин, сошедший с гонки из-за завала.

[ + – ] Столкновение на Тour de France

Ранее Фокус рассказывал, что фанатка с плакатом спровоцировала массовую аварию на "Тour de France". Желание зрителя передать привет своим родным обернулось травмами для 21 спортсмена. После аварии организаторы соревнований призвали зрителей соблюдать безопасность ради спортсменов.

Также Фокус сообщал, что украинский спортсмен Марк Педун победил на этапе велогонки Criterium de Dauphin. Уроженец Донецка прошел дистанцию в 171,5 км, опередив ближайшего преследователя на 34 секунды. Эта победа стала первой в карьере украинца в гонках Мирового тура.