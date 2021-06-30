У Франції заарештували винуватицю масштабної аварії на Тour de France (відео)

З вини дівчині з плакатом постраждав 21 спортсмен, серед яких іспанець Марк Солер, який їхав до фінішу з переломами обох рук.

У Франції правоохоронці заарештували вболівальницю, з вини якої сталося зіткнення велогонщиків під час "Тур де Франс", повідомляє місцевий телеканал RTL.

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Інцидент стався 26 червня в рамках 1-го етапу Тour de France. Уболівальниця хотіла потрапити в кадр з плакатом "Уперед, бабусю і дідусю", але встала занадто близько до траси, що призвело до масштабного зіткнення велогонщиків.

Як розповідають медики, у результаті НП на змаганнях постраждав 21 спортсмен, серед яких іспанець Марк Солер, який їхав до фінішу з переломами обох рук.

Ще один велогонщик Сиріл Лемуан отримав множинні переломи ребер і колапс легені.

Жандармерія оголосила дівчині про порушення розслідування у справі про нанесення травм через порушення правил безпеки. Уболівальниці, яка "прославилася" з плакатом на "Тур де Франс", загрожує штраф у розмірі 1500 євро. За словами журналістів, дівчина може заплатити набагато більше цієї суми, якщо проти неї подасть позов німець Яша Зюттерлін, котрий зійшов з гонки через завал.

[ + – ] Зіткнення на Тour de France

Раніше Фокус розповідав, що фанатка з плакатом спровокувала масову аварію на "Тour de France". Бажання глядачки передати привіт своїм рідним обернулося травмами для 21 спортсмена. Після аварії організатори змагань закликали глядачів дотримуватися безпеки заради спортсменів.

Також Фокус повідомляв, що український спортсмен Марко Падун переміг на етапі велогонки Criterium de Dauphin. Уродженець Донецька пройшов дистанцію в 171,5 км, випередивши найближчого переслідувача на 34 секунди. Ця перемога стала першою в карʼєрі українця в перегонах Світового туру.