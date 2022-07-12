Приклеєні до асфальту екоактивісти зірвали велоперегони Тour de France (фото, відео)

Група лідерів велоперегонників так і не змогла дійти до фінішу через молодих людей, які скували себе ланцюгами та приклеїлися до велотраси.

Кліматичні активісти зірвали етап велогонки Тour de France. Про це повідомляє медіакомпанія Sporza.

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Відомо, що близько двадцяти активістів перекрили рух велотрасою, якою рухалися перегонники. Це сталося, коли групі перегонників-лідерів до фінішу залишалося лише 35 кілометрів.

Молоді чоловіки та жінки тримали в руках плакати з написом "У нас залишилося 989 днів". Деякі були одягнені у футболки з аналогічною надрукованою фразою. Також кліматичні активісти підпалили фаєри, які приховали велотрасу в червоному димі.

На місце інциденту прибула поліція. Але прибрати кліматичних активістів з дороги виявилося не так просто. Деякі учасники прикували себе до своїх товаришів ланцюгами. А деякі намазали долоні клеєм і так приклеїлися до асфальтного покриття.

[ + – ] Екоактивісти скували себе ланцюгами та лягли на дорозі у велоперегонників Фото: Sporza

В результаті журі конкурсу нейтралізувало конкуренцію та дозволило обом групам знову вийти із зазначеною різницею в часі.

[ + – ] Кліматичні активісти запалили фаєри на трасі Тour de France Фото: Sporza

Що таке Тour de France

Тour de France — це шосейна багатоденна велогонка, один із трьох гранд-турів. Найвідоміші і найпрестижніші велосипедні перегони світу, які проводять вже понад сто років у Франції.

Вперше "Тур" провели у 1903 році, його переможцем став Моріс Гарен. Зараз Тour de France – це найпрестижніше змагання серед багатоденних велогонок у професійному велоспорті.

Повна довжина перегонів — між 3000 та 4000 км (траса та протяжність етапів щороку змінюються). Найдовші перегони відбулися в 1926 році — 5 745 км.

Велоперегони складаються з 21 етапу. Кожен етап триває один день. Кожен перегонник має закінчити етап, щоб його час зареєстрували та накопичили.

Нагадаємо, роком раніше у Франції заарештували винуватицю масштабної аварії на Тour de France. З вини дівчини з плакатом постраждав 21 спортсмен, серед яких іспанець Марк Солер, який доїхав до фінішу з переломами обох рук.

Фокус також розповідав, що фанатка із плакатом спровокувала масову аварію на "Tour de France". Бажання глядачки передати привіт своїм рідним обернулося травмами для 21 спортсмена. Після аварії організатори змагань закликали глядачів дотримуватися безпеки заради спортсменів.