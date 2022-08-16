Приметы 16 августа. Что можно и чего нельзя делать в этот день

"В доме чисто — в кошельке пусто". Почему сегодня нельзя затевать генеральную уборку? Традиции, приметы и кто сегодня отмечает День ангела

По народному календарю сегодня праздник Малинник, он же день памяти Антона Вихровея. В этот день было принято отправляться в лес собирать малину и ежевику. Считалось, что ягоды приобретают целебные свойства. День хорошо подходит для заключения браков, а рожденный ребенок не будет в жизни знать никаких забот.

16 августа отмечаются только мужские именины. День ангела празднуют Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай. Не забудьте поздравить виновников праздника!

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Народные приметы на 16 августа

По погоде в этот день судили каким будет октябрь.

Сильный холодный ветер — к морозной зиме, южный, теплый — к мягкой и снежной.

Домашняя птица линять начала — к холодам.

Чего нельзя делать 16 августа

Открывать в доме окна, ведь Вихревей несет с собой холодные осенние ветра, которые могут принести в семью болезни и несчастья.