Прикмети 16 серпня. Що можна та що не можна робити цього дня

"У будинку чисто — у гаманці порожньо". Чому сьогодні не можна починати генеральне прибирання? Традиції, прикмети й хто сьогодні відзначає День ангела

За народним календарем сьогодні свято Малинник, він же — день пам'яті Антона Вихровія. Цього дня було прийнято вирушати в ліс збирати малину й ожину. Вважалося, що ягоди набувають цілющих властивостей. День добре підходить для укладення шлюбів, а народжена дитина не знатиме жодних турбот.

16 серпня відзначаються лише чоловічі іменини. День ангела святкують Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята!

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Народні прикмети на 16 серпня

За погодою в цей день гадали, яким буде жовтень.

Сильний холодний вітер — до морозної зими, південний, теплий — до м'якої та сніжної.

Домашній птах линяти почав — до холодів.

Чого не можна робити 16 серпня

Відчиняти в будинку вікна, адже Вихровій несе із собою холодні осінні вітри, які можуть принести в родину хвороби та нещастя.