Прикмети 16 серпня. Що можна та що не можна робити цього дня
"У будинку чисто — у гаманці порожньо". Чому сьогодні не можна починати генеральне прибирання? Традиції, прикмети й хто сьогодні відзначає День ангела
За народним календарем сьогодні свято Малинник, він же — день пам'яті Антона Вихровія. Цього дня було прийнято вирушати в ліс збирати малину й ожину. Вважалося, що ягоди набувають цілющих властивостей. День добре підходить для укладення шлюбів, а народжена дитина не знатиме жодних турбот.
16 серпня відзначаються лише чоловічі іменини. День ангела святкують Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята!
Народні прикмети на 16 серпня
За погодою в цей день гадали, яким буде жовтень.
Сильний холодний вітер — до морозної зими, південний, теплий — до м'якої та сніжної.
Домашній птах линяти почав — до холодів.
Чого не можна робити 16 серпня
Відчиняти в будинку вікна, адже Вихровій несе із собою холодні осінні вітри, які можуть принести в родину хвороби та нещастя.