Принцесса Бельгии Мария Лаура выходит замуж: названа дата свадьбы

Церемония бракосочетания пройдет в Брюсселе, хотя принцесса Мария Лаура уже давно живет в Лондоне.

10 сентября 33-летняя бельгийская принцесса Мария Лаура выйдет замуж за британского инвестиционного банкира Уильяма Изви, сообщает Daily Mail. Пара обвенчается на римско-католической церемонии, которая состоится в соборе Святых Мишеля и Святых Гудулы в Брюсселе.

Ожидается, что на бракосочетании будут присутствовать бельгийская королевская семья, а также другие европейские монаршие особы.

Мария Лаура – дочь принцессы Астрид, старшей дочери короля Альберта, и ее мужа принца Лоренца, главы Дома Австрии-Эсте. Принцесса Астрид – младшая сестра Филиппа Бельгийского, нынешнего монарха. Девушка также является внучкой Альберта II Бельгийского, который отрекся от престола в 2013 году по состоянию здоровья.

Принцесса росла вдали от королевского двора, и до пяти лет семья жила в швейцарском в Базеле, где отец Марии Лауры работал в международном банке.

Вместе со своими братьями и сестрами – принцами Амедео и Иоахимом, а также принцессами Луизой Марией и Летицией Марией – Мария Лаура редко появляется на общественных мероприятиях. В 1993 году ее семья переехала на виллу Шоненберг, часть королевского владения Лакен. Находясь там, она поступила в колледж Св. Джона Берхманса в Брюсселе и. John’s International School в Ватерлоо (Бельгия). Затем принцесса продолжила изучать китаеведение и международные отношения в Париже и получила степень магистра международных отношений и дипломатии в Лондонском университете. После окончания учебы Мария Лаура прошла стажировку в ООН в Нью-Йорке и работала в Louis Vuitton в Шанхае.

Она была замечена на некоторых официальных мероприятиях, включая ежегодную мессу в память об умерших членах бельгийской королевской семьи, и присоединилась к своей матери во время ее поездки в Китай.

Что касается Уильяма Изви, то он родился в Париже. Его мать – британка, а отец – француз-марокканец. Большую часть своего детства Уильям провел в Лондоне. Он учился во французском лицее имени Шарля де Голля, а затем поступил в Университет Макгилла в Монреале, чтобы получить финансовую лицензию. После окончания учебы Изви работал в сфере слияний и поглощений в американском инвестиционном банке, а сейчас занимается управлением активами.

Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года и поделилась серией фотографий по этому поводу.

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