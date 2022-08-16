Принцеса Бельгії Марія Лаура виходить заміж: названо дату весілля

Церемонія одруження пройде у Брюсселі, хоча принцеса Марія Лаура вже давно живе в Лондоні.

10 вересня 33-річна бельгійська принцеса Марія Лаура вийде заміж за британського інвестиційного банкіра Вільяма Ізві, повідомляє Daily Mail. Пара повінчається на римсько-католицькій церемонії, яка відбудеться у соборі Святих Мішеля і Святих Гудули у Брюсселі.

Очікується, що на одруженні будуть присутні бельгійська королівська родина, а також інші європейські монархи.

Марія Лаура — дочка принцеси Астрід, старшої дочки короля Альберта, та її чоловіка принца Лоренца, голови Будинку Австрії-Есте. Принцеса Астрід — молодша сестра Філіпа Бельгійського, нинішнього монарха. Дівчина також є онукою Альберта II Бельгійського, який зрікся престолу в 2013 році за станом здоров'я.

Принцеса росла далеко від королівського двору, і до п'яти років сім'я жила у швейцарському в Базелі, де батько Марії Лаури працював у міжнародному банку.

Разом зі своїми братами та сестрами — принцами Амедео та Йоахімом, а також принцесами Луїзою Марією та Летицією Марією — Марія Лаура рідко з'являється на громадських заходах. У 1993 році її родина переїхала на віллу Шоненберг, частину королівського володіння Лакен. Перебуваючи там, вона вступила до коледжу Св. Джона Берхманса в Брюсселі та. John's International School у Ватерлоо (Бельгія). Потім принцеса продовжила вивчати китаєзнавство та міжнародні відносини в Парижі та здобула ступінь магістра міжнародних відносин і дипломатії в Лондонському університеті. Після закінчення навчання Марія Лаура пройшла стажування в ООН у Нью-Йорку та працювала у Louis Vuitton у Шанхаї.

Вона була помічена на деяких офіційних заходах, враховуючи щорічну месу на згадку про померлих членів бельгійської королівської родини, і приєдналася до своєї матері під час її поїздки до Китаю.

Що ж до Вільяма Ізві, він народився Парижі. Його мати — британка, а батько — француз-марокканець. Більшість свого дитинства Вільям провів у Лондоні. Він навчався у французькому ліцеї імені Шарля де Голля, а потім вступив до Університету Макгілла в Монреалі, щоб отримати фінансову ліцензію. Після закінчення навчання Ізві працював у сфері злиття і поглинання в американському інвестиційному банку, а зараз займається управлінням активами.

Пара оголосила про заручини в грудні минулого року та поділилася серією фото з цього приводу.

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