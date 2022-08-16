В Индии состоялась традиционная ярмарка женихов: кто пользовался самым большим спросом

Цена жениха зависит от его образования, возраста, состояния здоровья и места работы.

В индийском штате Бихар уже более семи столетий действует ярмарка женихов, куда женщины и их семьи приходят в поисках достойного мужа, пишет ресурс Оdditycentral. "Саурат Мела" или "Сабхагачхи", девятидневная ярмарка женихов, была основана раджой Хари Сингхом из династии Карнатов, который таким образом решил облегчить женщинам поиск мужа.

Тысячи мужчин, многие из которых приезжают за сотни километров, выстраиваются под деревьями на местном рынке района Мадхубани, пока покупательницы, ищущие спутника жизни, в сопровождении своих родственников, прохаждиваются по рядам в поисках достойной кандидатуры.

[ + – ] Ярмарка женихов длится 9 дней Фото: Business Universe/Facebook

Цена потенциального супруга зависит от нескольких факторов – это его образование, состояние и семейное положение (наличие детей, зависимых материально родственников и тому подобное), проблемі со здоровьем. Присмотрев подходящую кандидатуру, женщины просят показать свидетельство о рождении, школьный аттестат, диплом, интересуются образованием и родом занятий. В случае позитивного вердикта начинается обсуждение деталей будущей сделки.

Самым высоким спросом на ярмарке пользуются инженеры, врачи и государственные служащие. Предпочтение отдается тем, кто помоложе и обладает хорошим здоровьем.

Несмотря на то, что приданое официально запрещено в Индии, и что одной из основных целей ярмарки женихов было устранение этого этапа между знакомством и свадьбой, молодые, подходящие холостяки по-прежнему часто требуют значительного приданого от семьи невесты.

Судя по всему, сами невесты вряд ли имеют право голоса в выборе жениха. Последнее слово остается за их родствениками, которые в конечном итоге выбирают холостяка, обеспечивающего хороший баланс между доступностью и впечатляющим резюме.

Хотя ярмарка женихов в Бихаре уже не так популярна, как несколько десятилетий назад, в основном из-за более удобных вариантов, таких как приложения для онлайн-знакомств, она по-прежнему привлекает толпы холостяков и одиноких женщин.

Кроме ярмарки женихов, в Индии существует и рынок невест. В Хаудати невесты доступны по разным ценам, в зависимости от их квалификации, внешних данных и навыков ведения домашнего хозяйства.

Напомним, в Британии женщина сочеталась браком со своей кошкой, чтобы арендодатели не смогли отказать ей в предоставлении жилья из-за наличия домашнего животного.