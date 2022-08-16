В Індії відбувся традиційний ярмарок наречених: хто мав найбільший попит

Ціна нареченого залежить від його освіти, віку, стану здоров'я та місця роботи.

В індійському штаті Біхар вже понад сім століть діє ярмарок наречених, куди жінки та їхні сім'ї приходять у пошуках гідного чоловіка, пише ресурс Оdditycentral. "Саурат Мела" або "Сабхагачхі", дев'ятиденний ярмарок наречених, заснований раджою Харі Сінгхом з династії Карнатів, який так вирішив полегшити жінкам пошук чоловіка.

Тисячі чоловіків, багато з яких приїжджають за сотні кілометрів, вишиковуються під деревами на місцевому ринку району Мадхубані, поки покупниці, які шукають супутника життя, у супроводі своїх родичів, проходять по рядах у пошуках гідної кандидатури.

[ + – ] Ярмарок наречених триває 9 днів Фото: Business Universe/Facebook

Ціна потенційного чоловіка залежить від кількох факторів — це його освіта, стан та сімейний стан (наявність дітей, залежних матеріально родичів тощо), проблеми зі здоров'ям. Знайшовши відповідну кандидатуру, жінки просять показати свідоцтво про народження, шкільний атестат, диплом, цікавляться освітою та родом занять. У разі позитивного вердикту розпочинається обговорення деталей майбутньої угоди.

Найвищим попитом на ярмарку користуються інженери, лікарі та державні службовці. Перевага надається тим, хто молодший і має гарне здоров'я.

Попри те, що посаг офіційно заборонений в Індії, і що однією з основних цілей ярмарку наречених було усунення цього етапу між знайомством і весіллям, молоді, підходящі холостяки, як і раніше, часто вимагають значного посагу від сім'ї нареченої.

Зважаючи на все, самі наречені навряд чи мають право голосу у виборі нареченого. Останнє слово залишається за їхніми родичами, які зрештою обирають холостяка, що забезпечує гарний баланс між доступністю та дивовижним резюме.

Хоча ярмарок наречених у Біхарі вже не такий популярний, як кілька десятиліть тому, здебільшого через зручніші варіанти, такі як програми для онлайн-знайомств, він як і раніше приваблює натовп холостяків і самотніх жінок.

Окрім ярмарку женихів, в Індії існує і ринок наречених. У Хаудаті наречені доступні за різними цінами, залежно від їхньої кваліфікації, зовнішніх даних та навичок господарювання.

Нагадаємо, у Британії жінка одружилася зі своєю кішкою, щоб орендодавці не змогли відмовити їй у наданні житла через наявність домашньої тварини.