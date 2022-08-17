Сравнила Путина с Гитлером. Как именинница Мадонна поддерживает Украину

Используя миллионную аудиторию, артистка точно внесла свою лепту в победу Украины.

64-летняя американская певица Мадонна, которая накануне отпраздновала свой день рождения, активно поддерживает Украину во время российской полномасштабной агрессии. Вспомним ее публичную позицию.

Мадонна стала одной из первых мировых знаменитостей, сразу выразивших свою поддержку. Буквально в первые дни полномасштабной войны певица не просто призвала мир к миру, а выложила специально смонтированный клип, в котором назвала Путина лжецом, сравнила его с Гитлером и поддержала украинцев.

[ + – ] 26 февраля Мадонна выложила клип, в котором сравнила Путина с Гитлером

В частности, артистка делилась видео разрушенных домов в Украине в результате попадания вражеских снарядов.

"Путин продолжает бессмысленные и ужасные нападения на Украину! Ежедневно погибают раненые невинные люди! Невинные люди борются за свои жизни. И учатся стрелять, чтобы защитить себя. Беженцы переполняют границы, и им не дают убежать. Столько смельчаков остаются воевать.." — писала 64-летняя Мадонна.

Американская певица также делилась фото из своего выступления, на котором держала в руках украинский флаг и напоминала, что весь мир поддерживает Украину.

Такая публичная поддержка крайне важна, ведь у Мадонны, например, более 18 млн подписчиков со всех уголков планеты. Таким образом, распространяется правдивая информация о войне в Украине.

Напомним, кроме Мадонны, одними из первых свою поддержку Украины выразили Мэй Маск, Кайя Гербер и другие знаменитости.

Также Фокус писал о феномене Мадонны — самой продаваемой певицы мира.