Порівняла Путіна з Гітлером. Як іменинниця Мадонна підтримує Україну

Використовуючи мільйонну аудиторію, артистка точно внесла свою лепту в перемогу України.

64-річна американська співачка Мадонна, яка напередодні відсвяткувала свій день народження, активно підтримує Україну під час російської повномасштабної агресії. Пригадуємо її публічну позицію.

Мадонна стала однією з перших світових знаменитостей, хто одразу висловив свою підтримку. Буквально в перші дні повномасштабної війни співачка не просто закликала світ до миру, а виклала спеціально змонтований кліп, у якому назвала Путіна брехуном, порівняла його з Гітлером та підтримала українців.

[ + – ] 26 лютого Мадонна виклала кліп, у якому порівняла Путіна з Гітлером

Зокрема артистка ділилася відео зруйнованих будинків в Україні внаслідок потраплянь ворожих снарядів.

"Путін продовжує безглузді та жахливі напади на Україну!! Щодня гинуть поранені невинні люди! Невинні люди борються за свої життя. І вчаться стріляти, щоб захистити себе. Біженці переповнюють кордони, і їм не дають втекти. Стільки сміливців залишаються воювати.." — писала 64-річна Мадонна.

Американська співачка також ділилася фото зі свого виступу, на якому тримала в руках український прапор, та нагадувала, що весь світ підтримує Україну.

Така підтримка є вкрай важливою, адже в Мадонни, наприклад, понад 18 млн підписників з усіх куточків планети. Таким чином розповсюджується правдива інформація про війну в Україні.

Нагадаємо, окрім Мадонни, одними з перших свою підтримку України висловили Мей Маск, Кайя Гербер та інші знаменитості.

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