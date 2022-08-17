Стало известно, как прошел день рождения Мадонны на Сицилии (фото)

За наряды отвечал Dolce & Gabanna, а виновница торжества будоражила поклонников страстными поцелуями с гостями вечера.

На днях легендарная артистка Мадонна отметила свой 64-й день рождения. Певица устроила масштабное торжество на Сицилии, куда привезла семью и друзей. Как пишет The Sun , знаменитость потратила тысячи долларов на грандиозный праздник в роскошном Палаццо Кастеллуччо — сицилийском дворце 18 века. Перед празднованием собственного дня рождения Мадонна устроила вечеринку для своего сына Рокко, которому в этом месяце исполнилось 22.

Источник издания отмечал, что, как и каждый день рождения, Мадонна устроит грандиозную вечеринку, но этот год будет особенным.

"Дворец не что иное, как зрелище. Я могу только представить, что за вечер она потратила десятки тысяч. Но когда ты стоишь 700 миллионов фунтов стерлингов, деньги не проблема" — говорил источник.

Поп-певица поделилась несколькими фотографиями и видео с празднования своего дня рождения, восхитив поклонников в Instagram. Как можно увидеть на снимках, за наряды главных гостей вечера на Сицилии отвечал Dolce & Gabanna. Мадонна и ее дочери-близнецы Эстер и Стелла были в великолепных образах от модного дома.

Для особенного вечера певица выбрала макси-платье из хлопкового поплина с открытой спиной и завязками на плечах стоимостью 2911 долларов. Мадонна дополнила образ туфлями на платформе за 1095 долларов, а также темно-синей соломенной шляпой и множеством украшений с бриллиантами.

Ее девятилетние дети были в голубых стильных платьях за 925 долларов и кроссовках за 545 долларов.

"Сицилийские королевы", — подписала Мадонна фото с дочерьми.

Как известно скоро певица будет отмечать дни рождения своих близнецов, которым 24 августа исполнится десять лет. Мадонна взяла на воспитание девочек-близнецов из Малави в 2017 году, когда им было четыре года.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Судя по снимкам, вечеринка у Мадонны была действительно классный. Гостей развлекала гадалка, у которой можно было снять сглаз — уникальной возможностью воспользовался фотограф Стивен Кляйн. Художница Би Акерлунд позировала в золотом шлеме Heidi Lee. А сама виновница торжества решила вспомнить свой культовый поцелуй на сцене VMA и страстно поцеловалась с двумя подругами на заднем сиденье автомобиля.

[ + – ] Мадонна страстно целовалась с подругами в честь своего дня рождения Фото: Instagram madonna

Фокус ранее писал о том, почему 16-летний приемный сын Мадонны Дэвид Банда носит ее платья. Оказалось – они очень ему идут.