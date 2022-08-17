Як пройшов день народження Мадонни на Сицилії (фото)
За вбрання відповідав Dolce & Gabanna, а іменинниця будоражила шанувальників пристрасними поцілунками з гостями вечора.
Днями легендарна артистка Мадонна відзначила свій 64 день народження. Співачка влаштувала масштабну урочистість на Сицилії, куди привезла родину та друзів. Як пише The Sun, знаменитість витратила тисячі доларів на грандіозне свято в розкішному Палаццо Кастеллуччо — сицилійському палаці 18 століття. Перед святкуванням власного дня народження Мадонна влаштувала вечірку для свого сина Рокко, якому цього місяця виповнилося вісімнадцять років.
Джерело видання зазначало, що, як і кожен день народження, Мадонна влаштує грандіозну вечірку, але цей рік буде особливим.
"Палац не що інше, як видовище. Я можу тільки уявити, що за вечір вона витратила десятки тисяч. Але коли ти коштуєш 700 мільйонів фунтів стерлінгів, гроші не проблема", — говорило джерело.
Попспівачка поділилася кількома фотографіями та відео зі святкування свого дня народження, захопивши шанувальників в Instagram. Як можна побачити на знімках за вбрання головних гостей вечора на Сицилії відповідав Dolce & Gabanna. Мадонна та її дочки-близнюки Естер та Стелла були у чудових образах від модного будинку.
Для особливого вечора співачка обрала максісукню з бавовняного попліну з відкритою спиною та зав'язками на плечах вартістю 2911 доларів. Мадонна доповнила образ туфлями на платформі за 1095 доларів, а також темно-синім солом'яним капелюхом та безліччю прикрас з діамантами.
Її дев'ятирічні діти були у блакитних стильних сукнях за 925 доларів та кросівках за 545 доларів.
"Сицилійські королеви", — підписала Мадонна фото із дочками.
Як відомо, незабаром співачка відзначатиме дні народження своїх близнюків, яким 24 серпня виповниться десять років. Мадонна взяла на виховання дівчаток-близнюків із Малаві у 2017 році, коли їм було чотири роки.
Судячи зі знімків, вечірка у Мадонни була справді класною. Гостей розважала ворожка, у якої можна було зняти пристріт — унікальною нагодою скористався фотограф Стівен Кляйн. Художниця Бі Акерлунд позувала у золотому шоломі Heidi Lee. А сама іменинниця вирішила згадати свій культовий поцілунок на сцені VMA і пристрасно поцілувалася із двома подругами на задньому сидінні автомобіля.
Фокус раніше писав про те, чому 16-річний прийомний син Мадонни Девід Банда носить її сукні. Виявилося, вони дуже йому пасують.