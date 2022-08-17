Як пройшов день народження Мадонни на Сицилії (фото)

За вбрання відповідав Dolce & Gabanna, а іменинниця будоражила шанувальників пристрасними поцілунками з гостями вечора.

Днями легендарна артистка Мадонна відзначила свій 64 день народження. Співачка влаштувала масштабну урочистість на Сицилії, куди привезла родину та друзів. Як пише The Sun , знаменитість витратила тисячі доларів на грандіозне свято в розкішному Палаццо Кастеллуччо — сицилійському палаці 18 століття. Перед святкуванням власного дня народження Мадонна влаштувала вечірку для свого сина Рокко, якому цього місяця виповнилося вісімнадцять років.

Джерело видання зазначало, що, як і кожен день народження, Мадонна влаштує грандіозну вечірку, але цей рік буде особливим.

"Палац не що інше, як видовище. Я можу тільки уявити, що за вечір вона витратила десятки тисяч. Але коли ти коштуєш 700 мільйонів фунтів стерлінгів, гроші не проблема", — говорило джерело.

Попспівачка поділилася кількома фотографіями та відео зі святкування свого дня народження, захопивши шанувальників в Instagram. Як можна побачити на знімках за вбрання головних гостей вечора на Сицилії відповідав Dolce & Gabanna. Мадонна та її дочки-близнюки Естер та Стелла були у чудових образах від модного будинку.

Для особливого вечора співачка обрала максісукню з бавовняного попліну з відкритою спиною та зав'язками на плечах вартістю 2911 доларів. Мадонна доповнила образ туфлями на платформі за 1095 доларів, а також темно-синім солом'яним капелюхом та безліччю прикрас з діамантами.

Її дев'ятирічні діти були у блакитних стильних сукнях за 925 доларів та кросівках за 545 доларів.

"Сицилійські королеви", — підписала Мадонна фото із дочками.

Як відомо, незабаром співачка відзначатиме дні народження своїх близнюків, яким 24 серпня виповниться десять років. Мадонна взяла на виховання дівчаток-близнюків із Малаві у 2017 році, коли їм було чотири роки.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Судячи зі знімків, вечірка у Мадонни була справді класною. Гостей розважала ворожка, у якої можна було зняти пристріт — унікальною нагодою скористався фотограф Стівен Кляйн. Художниця Бі Акерлунд позувала у золотому шоломі Heidi Lee. А сама іменинниця вирішила згадати свій культовий поцілунок на сцені VMA і пристрасно поцілувалася із двома подругами на задньому сидінні автомобіля.

[ + – ] Мадонна пристрасно цілувалася з подругами на честь свого дня народження Фото: Instagram madonna

Фокус раніше писав про те, чому 16-річний прийомний син Мадонни Девід Банда носить її сукні. Виявилося, вони дуже йому пасують.