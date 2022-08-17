Мадонна страстно поцеловала двух женщин в честь своего дня рождения

64-летняя поп-дива не перестает восхищать поклонников.

На днях Мадонна отметила свой день рождения — певице исполнилось 64. В честь этого события знаменитость собрала семью и друзей на Сицилии, арендовала роскошный дворец 18 века и закатила там громкую вечеринку. Судя по снимкам, все гости отлично проводили время, наслаждаясь вечером в компании шаманки, снимающей сглаз, громкой музыки и ярких нарядов.

Однако поп-дива не могла провести вечеринку без шокирующего контента. А потому Мадонна опубликовала несколько видео, на которых страстно поцеловала двух своих подруг.

"Поцелуи на день рождения с моими сучками", — подписала певица видео.

[ + – ] Мадонна целовалась с женщинами на вечеринки в честь своего 64-го дня рождения Фото: Instagram madonna

[ + – ] Поп-дива решила повторить знаменитый поцелуй с Бритни Спирс в 2003 году Фото: Instagram madonna

Как пишет издание Pagesix, артистка явно вспомнила свой жаркий поцелуй с Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в 2003 году во время их совместного тура. Ранее она уже заявляла, что хотела бы повторить то шоу, но не уверена, что ее коллега согласится снова зажечь на сцене.

По мнению певицы, совместный тур с Бритни "был бы очень крутым", и они "могли бы воспроизвести оригинальный [поцелуй]".

Как бы там ни было, день рождения Мадонны в этом году прошел на ура. В СМИ писали, что певица потратила тысячи долларов на грандиозную вечеринку, но деньги не имеют большого значения, когда речь идет о днях рождениях. Накануне торжества поп-дива устроила вечеринку для своего сына Рокки — в августе ему исполнилось 22. По этому случаю парень задул свечи на необычном торте в виде портфеля.

На торжестве в Сицилии были и другие дети певицы. Девятилетние близнецы Эстер и Стелла выбрали для особенного вечера своей мамы голубые платья от Dolce & Gabbana, как и 16-летняя Мерси. А вот 16-летний сын Дэвид, который любит примерять платья своей знаменитой мамы, на этот раз решил выйти в свет в классических брюках на пуговицах и рубашке.

Стоит отметить, что Мадонна продолжает использовать "омолаживающие" фильтры в Instagram, за что ее неоднократно критиковали поклонники, а потому на снимках в честь своего 64-летия выглядит, словно ей исполнилось 19.

Фокус ранее писал о том, как прошел день рождения Мадонны на Сицилии.