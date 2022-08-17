Мадонна пристрасно поцілувала двох жінок на честь свого дня народження

64-річна попдіва не перестає захоплювати шанувальників.

Днями Мадонна відзначила свій день народження — співачці виповнилося 64. На честь цієї події знаменитість зібрала сім'ю та друзів на Сицилії, орендувала розкішний палац 18 століття та закотила там гучну вечірку. Судячи зі знімків, всі гості чудово проводили час, насолоджуючись вечором у компанії шаманки, що знімає пристріт, гучної музики та яскравого вбрання.

Однак попдіва не могла провести вечірку без шокового контенту. А тому Мадонна опублікувала кілька відео, на яких пристрасно поцілувала двох своїх подруг.

"Поцілунки на день народження з моїми сучками", — підписала співачка відео.

[ + – ] Мадонна цілувалася з жінками на вечірці на честь свого 64-го дня народження Фото: Instagram madonna

[ + – ] Поп-діва вирішила повторити знаменитий поцілунок з Брітні Спірс у 2003 році Фото: Instagram madonna

Як пише видання Pagesix, артистка явно згадала свій жаркий поцілунок з Брітні Спірс на MTV Video Music Awards у 2003 році під час їхнього спільного туру. Раніше вона вже заявляла, що хотіла б повторити шоу, але не впевнена, що її колега погодиться знову запалити на сцені.

На думку співачки, спільний тур із Брітні "був би дуже крутим", і вони "могли б відтворити оригінальний [поцілунок]".

Хоч би що там було, цьогорічний день народження Мадонни пройшов на ура. У ЗМІ писали, що співачка витратила тисячі доларів на грандіозну вечірку, але гроші не мають великого значення, коли йдеться про дні народження. Напередодні урочистостей попдіва влаштувала вечірку для свого сина Роккі — у серпні йому виповнилося 22. З цієї нагоди хлопець задув свічки на незвичайному торті у вигляді портфеля.

На урочистості у Сицилії були й інші діти співачки. Дев'ятирічні близнюки Естер та Стелла вибрали для особливого вечора своєї мами блакитні сукні від Dolce & Gabbana, як і 16-річна Мерсі. А ось 16-річний син Девід, який любить приміряти сукні своєї знаменитої мами, цього разу вирішив вийти у світ у класичних штанах на ґудзиках та сорочці.

Варто зазначити, що Мадонна продовжує використовувати "фільтри, що омолоджують" в Instagram, за що її неодноразово критикували шанувальники, а тому на знімках на честь свого 64-річчя виглядає, ніби їй виповнилося 19.

Фокус раніше писав про те, як минув день народження Мадонни на Сицилії.