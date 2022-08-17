Топ-5 самых модных юбок осенью 2022

Среди актуальных моделей вязаные юбки длины миди и макси, а также мини-юбки в клетку.

Прохладная осень — не повод отказываться от юбок, тем более, что в этом сезоне модные дизайнеры предлагают уютные и согревающие тренды. Излишний эпатаж отошел на второй план, оставив место комфорту. Потому в списке модных тенденций практичные модели из плотных тканей – твида, шерсти, трикотажа. Фокус собрал топ-5 стильных юбок, которые стоит примерить этой осенью.

Вязаные юбки

Плотные вязаные модели с выразительной фактурой — новый тренд в мире моды. В такой юбке никакой мороз не страшен. При этом модель смотрится очень стильно. Ее можно сочетать с вязаными оверсайз свитерами, а также водолазками. Наиболее актуальный вариант – вязаная юбка длины миди и макси. Но если вам больше по душе короткие юбки – можно найти пример для вдохновения. У дизайнеров есть варианты на такой случай жизни. Короткую вязаную юбку можно сочетать с высокими носками или гольфами.

Микро юбки в клетку

В мире коротких юбок ультрамодными в этом сезоне стали микромодели, которые едва прикрывают нижнее белье. Пожалуй, это не самый практичный вариант для прохладного времени года, тем не менее, с подиумами не поспоришь. Среди новых моделей часто встречаются юбки в складку, а также в клетку, напоминающие о школьных годах. Смотрится стильно с белыми оверсайз рубашками, а также свитерами, короткими свитшотами, водолазками и любым другим теплым верхом.

Кожаные юбки

Такие модели не выходят из моды не первый год. В этом сезоне актуальными остаются юбки прямого силуэта, а также свободные юбки-солнце. Длину можете выбирать на свое усмотрение. В моде как короткие модели, так и длины мини. А вот макси юбки в таком исполнении встречается редко.

Миди на пуговицах

Новинка сезона — юбка с пуговицами длины миди. Элегантная модель запросто впишется в повседневный гардероб. Если выберете вариант сдержанного оттенка, подойдет для деловых встреч. Если приятный бонус — вертикальный ряд пуговиц стройнит и добавляет роста.

Можно присмотреться также к интересным вариантам с пикантными разрезами по бокам и пуговицами, смещенными вбок. С таким фасоном можно носить рубашки, блейзеры, а также оверсайз свитера. В качестве обуви можно выбрать ботинки челси на устойчивом каблуке или кроссовки.

Стеганые юбки

Стеганые юбки – еще один тренд осеннего сезона. Их популярность, по сравнению с прошлыми годами, постепенно идет на спад, но все же некоторые дизайнеры включили их в свои коллекции. А это означает, что в этом сезоне по-прежнему актуально будет надеть такую модель. Стеганые юбки можно комбинировать с рубашками свободного кроя, шелковыми блузами, объемными свитерами, а также боди. В качестве обуви можно выбрать грубые ботинки, босоножки (если позволяет погода) сапоги или лоферы на каблуке.

Фокус ранее писал о том, какая обувь будет в трендах осенью 2022.