Топ-5 наймодніших спідниць восени 2022

Серед актуальних моделей в'язані спідниці довжини міді та максі, а також мініспідниці у клітинку.

Прохолодна осінь — не привід відмовлятися від спідниць, тим паче, що цього сезону модні дизайнери пропонують затишні тренди, що зігрівають. Зайвий епатаж відійшов на другий план, залишивши місце комфорту. Тому в списку модних тенденцій практичні моделі із щільних тканин — твіду, шерсті, трикотажу. Фокус зібрав топ-5 стильних спідниць, які варто приміряти цієї осені.

В'язані спідниці

Щільні в'язані моделі з виразною фактурою — новий тренд у світі моди. У такій спідниці жоден мороз не страшний. При цьому модель виглядає дуже стильно. Її можна поєднувати з в'язаними оверсайз светрами, а також водолазками. Найбільш актуальний варіант — в'язана спідниця довжини міді та максі. Але якщо вам більше до вподоби короткі спідниці — можна знайти приклад для натхнення. Дизайнери мають варіанти на такий випадок життя. Коротку спідницю можна поєднувати з високими шкарпетками або гольфами.

Мікро спідниці в клітинку

У світі коротких спідниць ультрамодними цього сезону стали мікромоделі, які ледве прикривають спідню білизну. Мабуть, це не найпрактичніший варіант для прохолодної пори року, проте з подіумами не посперечаєшся. Серед нових моделей часто зустрічаються спідниці у складку, а також у клітинку, що нагадують про шкільні роки. Виглядає стильно з білими оверсайз сорочками, а також светрами, короткими світшотами, водолазками та будь-яким іншим теплим верхом.

Шкіряні спідниці

Такі моделі не виходять із моди не перший рік. Цього сезону актуальними залишаються спідниці прямого силуету, а також вільні спідниці-сонце. Довжину можете вибирати на власний розсуд. У моді як короткі моделі, і довжини міні. А ось максі спідниці у такому виконанні зустрічається рідко.

Міді на ґудзиках

Новинка сезону — спідниця з ґудзиками довжини міді. Елегантна модель легко впишеться в повсякденний гардероб. Якщо виберете варіант стриманого відтінку, підійде для зустрічей. Якщо приємний бонус — вертикальний ряд ґудзиків робить стрункішою і додає зросту.

Можна також придивитися до цікавих варіантів із пікантними розрізами з боків і ґудзиками, зміщеними вбік. З таким фасоном можна носити сорочки, блейзери, а також оверсайз светри. Як взуття можна вибрати черевики челсі на стійких підборах або кросівках.

Стьобані спідниці

Стьобані спідниці — ще один тренд осіннього сезону. Їх популярність, порівняно з минулими роками, поступово йде на спад, але все ж таки деякі дизайнери додали їх у свої колекції. А це означає, що цього сезону, як і раніше, актуально буде одягнути таку модель. Стьобані спідниці можна комбінувати із сорочками вільного крою, шовковими блузами, об'ємними светрами, а також боді. Як взуття можна вибрати грубі черевики, босоніжки (якщо дозволяє погода) чоботи чи лофери на підборах.

Фокус раніше писав про те, яке взуття буде у трендах восени 2022 року.