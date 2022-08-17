Патрик прогуливался по улицам с Эбби Чемпион. Начинающий актер и известная модель встречаются уже более пяти лет.

28-летний сын голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Патрик продемонстрировал дерзкий образ на улицах города, прогуливаясь со своей девушкой, моделью Эбби Чемпион.

Для прогулки с возлюбленной молодой человек выбрал белую майку, костюмные брюки персикового цвета и белые кроссовки. Не обошлось и без традиционной "фишки" Шварцнеггера – наручных часов на каждой руке.

Эююи была одета в черную футболку, частично заправленную в джинсовые шорты, белые кроссовки и такого же цвета носки. Глаза она спрятала за солнцезащитными очками.

Патрик и Эбби были замечены вместе в сентябре 2015 года, когда посетили клуб Nice Guy в Западном Голливуде. Впервые о своих отношениях с сыном Арнольда Шварценеггера Чемпион рассказала в феврале 2016 года, опубликовав совместное фото в Instagram. С тех пор они часто делились общими снимками на своих страницах в соцсетях. В день 25-летия Эбби Патрик написал, что она "такая трудолюбивая", "верная" и "такая красивая".

Параллельно с успешными отношениями пара строила карьеры, причем тожочень удачно. Патрик снялся в таких фильмах, как хит Netflix "Мокси" и настоящий криминальный сериал HBO Max "Лестница", а Эбби сотрудничала в качестве модели с крупнейшими мировыми брендами.

Ранее в персиковом костюме на публике появился Брєд Питт. В таком ярком ансамбле он дефилировал на ковровой дорожке во время премьеры нового комедийного боевика со своим участием "Поезд-пуля". По словам актера, яркие цвета делают жизнь веселее и не оставляют места унынию.