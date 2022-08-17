Майка-"алкоголічка" та персикові штани: син Шварценеггера здивував сміливим образом

Патрік прогулювався вулицями з Еббі Чемпіон. Актор-початківець і відома модель зустрічаються уже понад п'ять років.

28-річний син голлівудського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Патрік продемонстрував зухвалий образ на вулицях міста, прогулюючись зі своєю дівчиною, моделлю Еббі Чемпіон.

Для прогулянки з коханою молодик обрав білу майку, костюмні штани персикового кольору та білі кросівки. Не обійшлося і без традиційної "фішки" Шварцнеггера — наручного годинника на кожній руці.

Еююї була одягнена в чорну футболку, частково заправлену в джинсові шорти, білі кросівки та такого ж кольору шкарпетки. Очі вона сховала за сонцезахисними окулярами.

Патрік та Еббі були помічені разом у вересні 2015 року, коли відвідали клуб Nice Guy у Західному Голлівуді. Вперше про свої стосунки із сином Арнольда Шварценеггера Чемпіон розповіла у лютому 2016 року, опублікувавши спільне фото в Instagram. З того часу вони часто ділилися спільними знімками на своїх сторінках у соцмережах. У день 25-річчя Еббі Патрік написав, що вона "така працьовита", "вірна" та "така красива".

Паралельно з успішними стосунками пара будувала кар'єри, причому дуже вдало. Патрік знявся в таких фільмах, як хіт Netflix "Моксі" та справжній кримінальний серіал HBO Max "Сходи", а Еббі співпрацювала як модель з найбільшими світовими брендами.

Раніше в персиковому костюмі на публіці з'явився Бред Пітт. У такому яскравому ансамблі він дефілював на килимовій доріжці під час прем'єри нового комедійного бойовика за участю "Потяг-куля". За словами актора, яскраві кольори роблять життя веселішим і не залишають місця для зневіри.