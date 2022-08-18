Balenciaga выпустил серьги из шнурков за 260 долларов

Модный дом продолжает создавать предметы роскоши из подручных средств.

Модный дом Balenciaga известен своими креативными и порой шокирующими решениями. Не так давно бренд презентовал мусорные мешки стоимостью почти две тысячи долларов. Комментируя новинку, креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия заметил, что просто не смог отказать себе в удовольствии спровоцировать модный скандал.

До этого Balenciaga в коллаборации с GAP и брендом рэпера Канье Уэста YEEZY устроила рекламную акцию, на которой предлагала поклонникам копаться в мусорных баках в поисках одежды из новой коллекции. Несмотря на 40 градусную жару в тот день, в очереди за модными футболками и свитшотами со свалки стояло огромное количество людей. И это все при том, что одежда не была эксклюзивной — товары можно было приобрести на сайте бренда еще до открытия поп-апов.

На этот раз фанаты заметили, что Balenciaga увлекся созданием украшений из подручных предметов. Так модный дом выпустил сережки-бантики, сделанные из самых обычных шнурков для обуви, стоимостью 261 доллар. Как пишет WWD, черные серьги-бантики созданы благодаря способности Демны Гвасалия включать предметы повседневного обихода в ювелирные коллекции дома.

А для тех, кто интересуется, нужно ли протягивать шнурок через проколотое ухо, у сережек есть застежки, с помощью которых их можно легко надевать и снимать.

[ + – ] Серьги-шнурки от Balenciaga

У модного бренда класса "люкс" есть еще и колье из того же шнура с серебряной пластиной с логотипом за 450 долларов.

Стоит отметить, что креативный директор Balenciaga действительно обладает даром создавать роскошь из самых незаурядных вещей и продавать это за большие деньги. В коллекции украшений модного дома есть сережки, сделанные из открывашек пивных банок стоимостью более 600 долларов. Украшения сделаны из латуни с серебряным покрытием. На каждой сережке есть лейбл Balenciaga. В этой же коллекции есть и другие серьги, вдохновленные панк-культурой. Среди них украшения в виде булавок, шпилек, кольца с шипами.

Ранее Фокус писал о том, что Balenciaga создал специальный свитшот в поддержку Украины, чтобы собрать денег на помощь беженцам и восстановление поврежденной в ходе войны инфраструктуры. Толстовка представлена в черном цвете. На свитшоте изображен флаг Украины, государственный герб, а также фраза "Слава Україні". Его стоимость оценивается в 200 евро.