Balenciaga создала специальный свитшот в поддержку Украины

Все деньги от продажи толстовки пойдут на помощь беженцам и восстановление поврежденной в ходе войны инфраструктуры.

Креативный директор Свит Демна Гвасалия стал амбассадором украинской фандрайзинговой платформы United24 и создал свитшот в поддержку Украины. Об этом в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Как известно, он лично общался с креативным директором Balenciaga.

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Дизайнер разработал специальный черный трикотажный свитшот, сделанный из 100% органического винтажного хлопка. Толстова декорирована изображением украинского флага, государственного герба Украины и фразой "Слава Украине!". Все деньги от продажи благотворительного свитшота направят на помощь беженцам, а также восстановление важных объектов инфраструктуру в рамках гуманитарного направления "Восстановление Украины".

Стоимость толстовки с украинской символикой от Balenciaga оценивается в 200 евро. Свитшот можно купить уже сейчас, но доставка начнется только с 26 августа 2022 года.

[ + – ] Свитшот с украинской символикой Balenciaga стоимостью 200 евро Фото: Balenciaga

Стоит отметить, что Демна Гвасалия стал первым амбассадором направления "Восстановление Украины" (Rebuild Ukraine).

Напомним, ранее поклонники Balenciaga были поражены новым кампейном от YEEZY GAP Engineered by Balenciaga. Коллаборация открыла первый поп-ап магазин своей одежды в Ньй-Йорке прямо в центре города на Таймс Сквер. Несмотря на 40-градусную жару, на вход выстроила огромная очередь из желающих приобрести товар.

Внутри помещение напоминала гараж, посреди которого стояли гигантские мешки с капсульной коллекцией бренда. Посетители вытаскивали одежду и сваливали ее гигантской кучей на прилавки, чтобы найти нужный размер и фасон.

Поклонники были в восторге от происходящего настолько, что через несколько дней коллаборация усилила свою кампанию по презентации офлайн магазинов и повезла одежду в другие города США. Поп-апы открылись под открытым небом. Одежду бренда на этот раз сложили в мусорные баки, в которы предложили покопаться покупателям. Порядок на торговых площадках обеспечивали люди в черных масках.