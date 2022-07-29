Balenciaga створила спеціальний світшот на підтримку України

Усі гроші від продажу толстовки підуть на допомогу біженцям та відновлення пошкодженої під час війни інфраструктури.

Креативний директор Демна Гвасалія став амбасадором української фандрайзингової платформи United24 та створив світшот на підтримку України. Про це у Facebook повідомив президент України Володимир Зеленський. Як відомо, він особисто спілкувався із креативним директором Balenciaga.

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Дизайнер розробив спеціальний чорний трикотажний світшот, зроблений зі 100% органічної вінтажної бавовни. Толстова декорована зображенням українського прапора, державного герба України та фразою "Слава Україні!". Усі гроші від продажу благодійного світшота спрямують на допомогу біженцям, а також відновлення важливих об'єктів інфраструктури в межах гуманітарного напрямку "Відновлення України".

Вартість толстовки з українською символікою від Balenciaga оцінюється у 200 євро. Світшот можна купити вже зараз, але доставка розпочнеться лише з 26 серпня 2022 року.

[ + – ] Світшот з українською символікою Balenciaga вартістю 200 євро Фото: Balenciaga

Варто зазначити, що Демна Гвасалія став першим амбасадором напряму "Відновлення України" (Rebuild Ukraine).

Нагадаємо, раніше шанувальники Balenciaga були вражені новим компейном від YEEZY GAP Engineered by Balenciaga. Колаборація відкрила перший поп-ап магазин свого одягу в Нью-Йорку прямо в центрі міста на Таймс Сквер. Попри 40-градусну спеку, на вхід вишикувала величезна черга з охочих придбати товар.

Усередині приміщення нагадувало гараж, серед якого стояли гігантські мішки з капсульною колекцією бренду. Відвідувачі витягували одяг та звалювали його гігантською купою на прилавки, щоб знайти потрібний розмір та фасон.

Шанувальники були в захваті від того, що відбувається, настільки що через кілька днів колаборація посилила свою кампанію з презентації офлайн магазинів і повезла одяг в інші міста США. Поп-апи відкрилися просто неба. Одяг бренду цього разу склали у сміттєві баки, в які запропонували покопатися покупцям. Порядок на торгових майданчиках забезпечували люди у чорних масках.