Balenciaga випустив сережки зі шнурків за 260 доларів

Модний дім продовжує створювати предмети розкоші із підручних засобів.

Модний дім Balenciaga відомий своїми креативними і часом шокуючими рішеннями. Нещодавно бренд презентував сміттєві мішки вартістю майже дві тисячі доларів. Коментуючи новинку, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія зауважив, що просто не зміг відмовити собі у задоволенні спровокувати модний скандал.

До цього Balenciaga у колаборації з GAP та брендом репера Каньє Веста YEEZY влаштувала рекламну акцію, на якій пропонувала шанувальникам копирсатися у сміттєвих баках у пошуках одягу з нової колекції. Незважаючи на 40 градусну спеку того дня, у черзі за модними футболками та світшотами зі звалища стояла величезна кількість людей. І це все при тому, що одяг не був ексклюзивним — товари можна було придбати на сайті бренду ще до відкриття поп-апів.

Цього разу фанати помітили, що Balenciaga захопився створенням прикрас із підручних предметів. Так модний дім випустив сережки-бантики, зроблені із звичайнісіньких шнурків для взуття, вартістю 261 долар. Як пише WWD, чорні сережки-бантики створені завдяки здатності Демни Гвасалія включати предмети повсякденного побуту до ювелірних колекцій дому.

А для тих, хто цікавиться, чи потрібно простягати шнурок через проколоте вухо, сережки мають застібки, за допомогою яких їх можна легко одягати і знімати.

[ + – ] Сережки-шнурки від Balenciaga

Модний бренд класу "люкс" має ще й кольє з того ж шнура зі срібною пластиною з логотипом за 450 доларів.

Варто зазначити, що креативний директор Balenciaga справді має дар створювати розкіш з найнепересічніших речей і продавати це за великі гроші. У колекції прикрас модного дому є сережки, виготовлені з відкривних кілець пивних банок вартістю понад 600 доларів. Прикраси виготовлені з латуні зі срібним покриттям. На кожній сережці є лейбл Balenciaga. У цій же колекції є інші сережки, натхненні панк-культурою. Серед них прикраси у вигляді шпильок, каблучки з шипами.

Раніше Фокус писав про те, що Balenciaga створив спеціальний світшот на підтримку України, щоб зібрати гроші на допомогу біженцям та відновлення пошкодженої під час війни інфраструктури. Він представлений у чорному кольорі. На світшоті зображено прапор України, державний герб, а також фразу "Слава Україні". Його вартість оцінюється у 200 євро.