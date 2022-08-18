Принцесса Диана предсказала, что попадет в аварию за два года до трагедии

Бывшая супруга принца Чарльза чувствовала, что ей угрожает опасность.

Принцесса Диана была женщиной, которой удавалось буквально все. А судя по новому документальному фильму о ее жизни, леди Ди не была лишена и дара ясновидения. Иначе невозможно объяснить, как за два года до трагической аварии в Париже она сказала своему адвокату Виктору Мишону, что предчувствует неладное.

Как пишет New York Post, в 1995 году леди Ди считала, что кто-то предпримет попытки "избавиться" от нее. Как один из возможных способов сделать это, она называла автомобильную аварию.

Хотя Диана утверждала, что информацию ей предоставили "надежные источники", она молчала о том, кто проинформировал ее об угрозе. Т

Этот разговор, получивший название "Mischon Note", по мнению авторов фильма, проливает свет на то, что могло на самом деле привести к той роковой ночи 31 августа 1997 года, когда ее водитель Анри Поль попал в автомобильную катастрофу в парижском туннеле Пон-де-л'Альма. Трагедия унесла жизнь принцессы Дианы и ее возлюбленного Доди Аль-Файеда.

Говорили, что водитель был пьян, к тому же принимал какие-то лекарства. Он разогнался на высокой скорости, чтобы обогнать папарацци, следующих за автомобилем на мотоциклах, и влетел в столб.

После аварии адвокат принцессы Дианы Виктор Мишон передал записку сэру Полу Кондону — тогдашнему комиссару столичной полиции, но официальное расследование смерти принцессы началось только 6 января 2004 года.

Операция получила название "Пэджет". Тогдашний комиссар столичной полиции Джон Стивенс начал расследование, обнаружив странную записку в сейфе Пола Кондона.

Стивенс поговорил с Мишоном, и тот подтвердил, что не особо доверял опасениям принцессы и считал их скорее паранойей.

Когда в декабре 2006 года результаты операции "Пейджет" были обнародованы на 832 страницах, адвокат Майкл Мэнсфилд, представлявший интересы отца Аль-Файеда, назвал записку леди Ди "самым важным в этом отчете". Он сказал, что это было именно то, на что стоило обратить внимание.

В 2003 году еще одно загадочное письмо, предположительно написанное принцессой Дианой и позже опубликованное ее дворецким Полом Барреллом, также отражало опасения бывшей супруги принца Чарльза. Предположительно запись была сделана в 1996 году после развода с принцем Чарльзом. Леди Ди считала, что ее жизни угрожает опасность.

"Мой муж планирует "аварию" в моей машине, отказ тормозов и серьезную травму головы, чтобы расчистить путь для него, чтобы жениться на Тигги", — писала Диана о личной помощнице Чарльза. Как известно, слух об их романе оказался сфабрикованным.

Стоит отметить, что предположение о подстроенной аварии так и не удалось доказать. Офицер, занимавшийся расследованием дела, заявил "со 100-процентной уверенностью", что никто не собирался убивать принцессу, и официально назвал аварию ужасным несчастным случаем.

Фокус ранее писал о том, как леди Ди относилась к своей главной сопернице — Камилле Паркер-Боулз.