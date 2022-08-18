Принцеса Діана передбачила, що потрапить в аварію за два роки до трагедії

Колишня дружина принца Чарльза відчувала, що їй загрожує небезпека.

Принцеса Діана була жінкою, якій вдавалося буквально все. А судячи з нового документального фільму про її життя, леді Ді не була позбавлена і дару ясновидіння. Інакше неможливо пояснити, як за два роки до трагічної аварії у Парижі вона сказала своєму адвокату Віктору Мішону, що передчуває недобре.

Як пише New York Post, у 1995 році леді Ді вважала, що хтось зробить спроби "позбутися" її. Як один із можливих способів зробити це, вона називала автомобільну аварію.

Хоча Діана стверджувала, що інформацію їй надали "надійні джерела", вона мовчала про те, хто поінформував про загрозу.

Ця розмова, що отримала назву "Mischon Note", на думку авторів фільму, проливає світло на те, що могло насправді призвести до тієї фатальної ночі 31 серпня 1997 року, коли її водій Анрі Поль потрапив в автомобільну катастрофу в паризькому тунелі Пон-де-Л'Альма. Трагедія забрала життя принцеси Діани та її коханого Доді Аль-Файєда.

Казали, що водій був п'яний, до того ж приймав якісь ліки. Він розігнався на високій швидкості, щоб обігнати папараці, що йшли за автомобілем на мотоциклах, і влетів у стовп.

Після аварії адвокат принцеси Діани Віктор Мішон передав записку серу Полу Кондону — тодішньому комісару столичної поліції, але офіційне розслідування смерті принцеси розпочалося лише 6 січня 2004 року.

Операція отримала назву "Педжет". Тодішній комісар столичної поліції Джон Стівенс розпочав розслідування, виявивши дивну записку у сейфі Пола Кондона.

Стівенс поговорив з Мішоном, і той підтвердив, що не особливо довіряв побоюванням принцеси і вважав їх швидше параною.

Коли в грудні 2006 року результати операції "Педжет" були оприлюднені на 832 сторінках, адвокат Майкл Менсфілд, який представляв інтереси отця Аль-Файєда, назвав записку леді Ді "найважливішим у цьому звіті". Він сказав, що це було саме те, на що варто звернути увагу.

У 2003 році ще один загадковий лист, ймовірно написаний принцесою Діаною і пізніше опублікований її дворецьким Полом Барреллом, також відображав побоювання колишньої дружини принца Чарльза. Імовірно, запис було зроблено в 1996 році після розлучення з принцом Чарльзом. Леді Ді вважала, що її життю загрожує небезпека.

"Мій чоловік планує "аварію" в моїй машині, відмову гальм і серйозну травму голови, щоб розчистити шлях для нього, щоб одружитися з Тіггі", — писала Діана про особисту помічницю Чарльза. Як відомо, чутка про їхній роман виявилася сфабрикованою.

Варто зазначити, що припущення про підлаштовану аварію так і не вдалося довести. Офіцер, який займався розслідуванням справи, заявив "зі 100-відсотковою впевненістю", що ніхто не збирався вбивати принцесу і офіційно назвав аварію жахливим нещасним випадком.

Фокус раніше писав про те, як леді Ді ставилася до своєї головної суперниці Камілли Паркер-Боулз.