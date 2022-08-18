Умерла дизайнер Ханаэ Мори, автор платья японской императрицы Масако

Модельер скончалась в возрасте 96 лет.

В Японии в возрасте 96 лет умерла дизайнер Ханаэ Мори. Она была первой японкой, ставшей членом парижской гильдии дизайнеров Haute couture. Об этом пишет агентство Kyodo.

Как сообщает издание, модельер скончалась естественной смертью. Это произошло еще 11 августа в Токио, но известно о смерти дизайнера стало только сейчас.

"Она была пионером моды в Японии. В то время, когда индустрия еще не была создана, она сформировала профессию дизайнера. Быть ​​первой японкой, отмеченной как дизайнер высокой моды в Париже, означает, что она была признана на мировой арене. Она оставила огромный след в индустрии" — рассказала куратор моды и исследователь Акико Фукаи.

Напомним, Ханаэ Мори родилась 8 августа 1926 года. Ее отец был хирургом, а мать — домохозяйкой. Она окончила Токийский женский христианский университет по специальности "японская литература" в 1947 году. Затем вышла замуж и поступила в школу кройки и шитья. В 1951 году Мори открыла свое ателье, а ее супруг Кен взял на себя финансы и управление бизнесом.

Аксессуары и одежда от Ханаэ Мори часто украшены фирменными принтами с изображением бабочек и цветов, а главный девиз дизайнера — "Вы чувствуете себя прилично, где бы вы это ни носили".

Самая известная работа модельера — знаменитое свадебное платье японской императрицы Масако. Монаршая особа примерила его на церемонии бракосочетания с императором Нарухито в 1993 году.

[ + – ] Cвадебное платье японской императрицы Масако Фото: Getty Images

Кроме того, Ханаэ Мори разработала униформу для бортпроводников японских авиалиний Japan Airlines, официальную одежду японской команды для церемонии открытия Олимпийских игр в 1992 году в Барселоне, а также сотни костюмов для японских фильмов в 1950-х годах.

В одежде ее авторства появлялись на публике Грейс Келли и Нэнси Рейган. А в 1977-м Madame Butterfly — так ее прозвали на родине — впервые приняла участие в Неделе высокой моды в Париже.

Фокус ранее писал о том, что после долгой борьбы с раком в возрасте 84 лет скончался знаменитый японский дизайнер и модельер Иссей Мияке.