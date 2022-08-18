Померла дизайнерка Ханае Морі, авторка сукні японської імператриці Масако

Модельєр померла у віці 96 років.

У Японії у віці 96 років померла дизайнерка Ханае Морі. Вона була першою японкою, яка стала членом паризької гільдії дизайнерів Haute couture. Про це пише агентство Kyodo.

Як повідомляє видання, модельєрка померла природною смертю. Це сталося ще 11 серпня у Токіо, але відомо про смерть дизайнерки стало лише зараз.

"Вона була піонером моди в Японії. Тоді, коли індустрію ще не було створено, вона сформувала професію дизайнера. Бути першою японкою, відзначеною як дизайнер високої моди в Парижі, означає, що вона була визнана на світовій арені. Вона залишила величезний слід в індустрії" — розповіла кураторка моди та дослідниця Акіко Фукаї.

Нагадаємо, Ханае Морі народилася 8 серпня 1926 року. Її батько був хірургом, а мати — домогосподаркою. Вона закінчила Токійський жіночий християнський університет за спеціальністю "японська література" у 1947 році. Потім вийшла заміж і вступила до школи крою та шиття. У 1951 році Морі відкрила своє ательє, а її чоловік Кен взяв на себе фінанси та управління бізнесом.

Аксесуари та одяг від Ханае Морі часто прикрашені фірмовими принтами із зображенням метеликів та квітів, а головний девіз дизайнерки — "Ви почуватиметеся пристойно, де б ви це не носили".

Найвідоміша робота модельєра — знаменита весільна сукня японської імператриці Масако. Монарша особа приміряла її на церемонії одруження з імператором Нарухіто у 1993 році.

[ + – ] Весільна сукня японської імператриці Масако Фото: Getty Images

Крім того, Ханае Морі розробила уніформу для бортпровідників японських авіаліній Japan Airlines, офіційний одяг японської команди для церемонії відкриття Олімпійських ігор у 1992 році в Барселоні, а також сотні костюмів для японських фільмів у 1950-х роках.

В одязі її авторства з'являлися на публіці Грейс Келлі та Ненсі Рейган. А 1977-го Madame Butterfly — так її прозвали на батьківщині — вперше взяла участь у Тижні високої моди в Парижі.

Фокус раніше писав про те, що після довгої боротьби з раком у віці 84 років помер знаменитий японський дизайнер та модельєр Іссей Міяке.