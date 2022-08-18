Самые яркие украшения королевской принцессы Анны

Несмотря на практичность и сдержанность в выборе образов, единственная дочка Елизаветы II умеет и любит носить украшения из королевской сокровищницы.

У принцессы Анны репутация серьезного, неприхотливого и практичного человека. Мало кто назовет ее иконой стиля, подобной Кейт Миддлтон, Софи Уэссекской или даже ее собственной дочери Заре Тиндалл. Однако наследница Елизаветы II тоже порой выглядит гламурно, демонстрируя лучшие ювелирные украшения. Фокус собрал несколько ярких образов принцессы Анны, которые доказывают, что она любит приодеться.

Бабушкина тиара

Эта тиара в греческом стиле много десятилетий остается фаворитом принцессы Анны. Когда-то она принадлежала матери принца Филиппа, принцессе Алисе Баттенбергской. Дочка Елизаветы II часто примеряет тиару с высокими прическами, а также со своим фирменным "ульем". Причем украшение в разные годы одинаково хорошо смотрится на принцессе.

[ + – ] Принцесса Анна в июле 1970 года на государственном открытии парламента Фото: Getty Images

[ + – ] Принцесса Анна в 1982 году Фото: Getty Images

Скромные чокеры

Сейчас королевская принцесса предпочитает более массивные украшения. Однако в юности ей нравились скромные аксессуары. А потому она нередко дополняла вечерние наряды нежным чокером, украшенным тонкими цепочками.

[ + – ] Принцесса Анна в 1970 году Фото: Getty Images

Тиара Кейт Миддлтон

Тиара "гало", которая известна в основном благодаря свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма, раньше предназначалась для незамужних принцесс. Ее носили до брака Елизавета, ее сестра Маргарет, а также дочка, принцесса Анна. Украшение Cartier Scroll считалось особенно подходящим для первых светских выходов молодых королевских особ. На фото принцесса Анна блистает на приеме в Канберре.

[ + – ] Принцесса Анна на приеме 24 апреля 1970 года Фото: Getty Images

Украшения в честь помолвки

Это официальный портрет принцессы Анны и капитана Марка Филлипса, сделанный на следующее утро после объявление об их помолвке. Счастливая невеста блистает новым помолвочным кольцом, дополнив свой образ стильными серьгами, браслетом и цветочной брошью. В тот день принцесса Анна выбрала для фото розовый костюм, который отлично гармонировал со счастливым румянцем на ее щеках.

[ + – ] Помолвка принцессы Анны и Марка Филлипса Фото: Getty Images

Венчальная тиара

Принцесса Анна одна из немногих королевских особ, кто венчался в тиаре собственной матери. Много десятилетий спустя этой чести удостоится принцесса Беатрис.

Свадьба королевской принцессы и капитана Марка Филлипса прошла в Вестминстерском аббатстве 14 ноября 1973 года. Невеста была в сказочном платье со шлейфом, длинными расклешенными рукавами и высоким воротником-стойкой. Ее образ дополнили небольшие серьги и тиара-фринж.

[ + – ] Свадьба принцессы Анны в 1973 году Фото: Getty Images

Бальные платья с бусами

В 1980-х — 1990-х единственная дочь Елизаветы II тяготела к модным тогда бальным платьям с пышными рукавами, бантами и оборками. Она сочетала тренд с лаконичными жемчужными украшениями, который ей очень шли.

Фото: Getty Images

Необычная брошка

Брошка в виде морского конька — одно из любимых украшений принцессы Анны с самой юности. Она часто сочетала его с ярко-оранжевыми и мятными костюмами. С возрастом Анна стала выбирать наряды более сдержанных цветов, а вот забавное украшение не перестало ей нравиться.

[ + – ] Принцесса Анна в 1995 году Фото: Getty Images

Юбилей

В честь 50-летия королевской принцессы в 2000 году Елизавета II устроила вечеринку в Виндзорском замке, куда пригласила гостей из благотворительных организация, а также организаций, которые находятся под патронажем наследницы. Как известно, принцессу Анну называют самой трудолюбивой из Виндзоров.

Анна выбрала для мероприятия закрытое платье голубого цвета, дополнив его жемчужным чокером с сапфиром и сочетающейся с ним сапфировой брошью на плече, а также деликатными жемчужными серьгами.

[ + – ] Юбилей принцессы Анны в 2000 году Фото: Getty Images

Подарок бабушки

Еще одна важная для Ее Высочества реликвия — бриллиантовая тиара, которую ей подарила бабушка на первую свадьбу. Украшение Cartier получило название "Сосновый цветок". Как известно, королевская принцесса бережно хранит тиару и редко демонстрирует ее публике.

[ + – ] Принцесса Анна в июле 2017 года Фото: Getty Images

Фокус ранее писал о том, что принцесса Диана предсказала, что попадет в аварию, за два года до случившейся трагедии.