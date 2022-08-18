Найяскравіші прикраси королівської принцеси Анни

Попри практичність та стриманість у виборі образів, єдина донька Єлизавети II вміє та любить носити прикраси з королівської скарбниці.

У принцеси Анни репутація серйозної, невибагливої та практичної людини. Мало хто назве її іконою стилю, подібної до Кейт Міддлтон, Софі Уессекської або навіть її власної дочки Зари Тіндолл. Проте спадкоємиця Єлизавети II теж часом має гламурний вигляд, демонструючи найкращі ювелірні прикраси. Фокус зібрав кілька яскравих образів принцеси Анни, які доводять, що вона любить принарядитися.

Бабусина тіара

Ця тіара в грецькому стилі багато десятиліть залишається фаворитом принцеси Анни. Колись вона належала матері принца Філіпа, принцесі Алісі Баттенбергській. Дочка Єлизавети II часто приміряє тіару з високими зачісками, а також своїм фірмовим "вуликом". Причому у різні роки прикраса однаково гарно виглядає на принцесі.

[ + – ] Принцеса Анна в липні 1970 року на державному відкритті парламенту Фото: Getty Images

[ + – ] Принцеса Анна у 1982 році Фото: Getty Images

Скромні чокери

Зараз королівська принцеса віддає перевагу масивнішим прикрасам. Однак у юності їй подобалися скромні аксесуари. А тому вона нерідко доповнювала вечірні вбрання ніжним чокером, прикрашеним тонкими ланцюжками.

[ + – ] Принцеса Анна у 1970 році Фото: Getty Images

Тіара Кейт Міддлтон

Тіара "гало", яка відома здебільшого завдяки весіллю Кейт Міддлтон та принца Вільяма, раніше призначалася для незаміжніх принцес. Її носили до шлюбу Єлизавета, її сестра Маргарет та донька, принцеса Анна. Окраса Cartier Scroll вважалася особливо придатною для перших світських виходів молодих королівських осіб. На фото принцеса Анна сяє на прийомі у Канберрі.

[ + – ] Принцеса Анна на прийомі 24 квітня 1970 року Фото: Getty Images

Прикраси на честь заручин

Це офіційний портрет принцеси Анни та капітана Марка Філіпса, зроблений наступного ранку після оголошення про їхні заручини. Щаслива наречена сяє новим перснем, доповнивши свій образ стильними сережками, браслетом та квітковою брошкою. Того дня принцеса Анна обрала для фото рожевий костюм, який чудово гармоніював зі щасливим рум'янцем на її щоках.

[ + – ] Заручини принцеси Анни та Марка Філліпса Фото: Getty Images

Вінчальна тіара

Принцеса Анна одна з небагатьох королівських осіб, хто вінчався в тіарі своєї матері. Через багато десятиліть цієї честі удостоїться принцеса Беатріс.

Весілля королівської принцеси та капітана Марка Філіпса відбулося у Вестмінстерському абатстві 14 листопада 1973 року. Наречена була в казковій сукні зі шлейфом, довгими розкльошеними рукавами та високим коміром-стійкою. Її образ доповнили невеликі сережки та тіара-фрінж.

[ + – ] Весілля принцеси Анни у 1973 році Фото: Getty Images

Бальні сукні з намистом

У 1980-х — 1990-х єдина дочка Єлизавети II тяжіла до модних тоді бальних суконь з пишними рукавами, бантами та воланами. Вона поєднувала тренд із лаконічними перлинними прикрасами, які їй дуже пасували.

Фото: Getty Images

Незвичайна брошка

Брошка у вигляді морського коника — одна з найулюбленіших прикрас принцеси Анни з самої юності. Вона часто поєднувала її з яскраво-оранжевими та м'ятними костюмами. З віком Анна стала вибирати вбрання стриманіших кольорів, а ось незвичайна прикраса не припинила їй подобатися.

[ + – ] Принцеса Анна у 1995 році Фото: Getty Images

Ювілей

На честь 50-річчя королівської принцеси у 2000 році Єлизавета II влаштувала вечірку у Віндзорському замку, куди запросила гостей із благодійних організацій, а також організацій, які перебувають під патронажем спадкоємиці. Як відомо, принцесу Анну називають найпрацьовитішою з Віндзорів.

Анна обрала для заходу закриту сукню блакитного кольору, доповнивши її перлинним чокером із сапфіром і сапфіровою брошкою на плечі, що поєднується з ним, а також делікатними перлинними сережками.

[ + – ] Ювілей принцеси Анни у 2000 році Фото: Getty Images

Подарунок бабусі

Ще одна важлива для Її Високості реліквія — діамантова тіара, яку їй подарувала бабуся на перше весілля. Окраса Cartier отримала назву "Соснова квітка". Як відомо, королівська принцеса дбайливо зберігає тіару та рідко демонструє її публіці.

[ + – ] Принцеса Анна у липні 2017 року Фото: Getty Images

Фокус раніше писав про те, що принцеса Діана передбачила, що потрапить в аварію, за два роки до трагедії.