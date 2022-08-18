Одинокого Роберта Де Ниро заметили с воздушным шариком в день его 79-летия

Актер готовится сыграть сразу две главных роли в новом фильме Барри Левинсона "Умники" .

Голливудский актер Роберт Де Ниро, который 17 августа отметил свой 79-ый день рождения, был замечен с ярким воздушным шаром с надписью "С Днем рождения" на Манхэттене в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.

Обладатель двух "Оскаров" за роли в фильмах "Крестный отец 2" и "Бешеный бык" был в абсолютном одиночестве и выглядел довольно небрежно в серой футболке, светлых брюках, синей ветровке и кепке. На плече у него был темно-зеленый рюкзак, а на ногах – черные кроссовки. Лицо актера было скрыто под защитной маской, поскольку в США сейчас с новой силой разбушевался коронавирус.

Недавно стало известно о том, что Де Ниро сыграет сразу две главных роли в фильме Барри Левинсона "Умники" (Wiseguys). Картина расскажет о кровавом соперничестве между мафиози Вито Дженовезе и Фрэнком Костелло, чей расцвет пришелся на 1920–1950-е годы, и оба этих образа на экране воплотит Роберт. Вражда двух боссов мафии продолжалась десятилетиями, пока в 1957 году Дженовезе нанес удар Костелло. Хотя последнему удалось пережить покушение, он ушел с мафиозной сцены. Однако триумф Дженовезе был недолгим, поскольку через два года он сам оказался в тюрьме, где провел остаток своей жизни до самой смерти в 1969 году.

Ранее Де Ниро уже сотрудничал с Левинсоном. Последняя из их совместных работ – "Волшебник лжи", фильм HBO, в котором известный актер играет Берни Мэдоффа.

Еще в 1990-х Левинсон и Де Ниро совместно работали над такими фильмами, как политическая сатира "Виляй собакой", которая с жуткой точностью предвещала клинтоновские скандалы.

Ранее мы писали о том, что Роберт Де Ниро отдохнул на испанском курорте Форментера в компании новой возлюбленной – тренера по боевым искусствам Тиффани Чен.

Актер и его подруга официально не подтвердили свой роман, но их уже несколько раз видели вместе на публике. Не исключено, что Де Ниро не спешит афишировать новые отношения из-за того, что пока еще продолжается его бракоразводный процесс с бывшей женой Грейс Хайтауэр, который длится с декабря 2018 года.