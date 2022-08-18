Самотнього Роберта Де Ніро помітили з повітряною кулькою у день його 79-річчя

Актор готується зіграти відразу дві головні ролі у новому фільмі Баррі Левінсона "Розумники".

Голлівудський актор Роберт Де Ніро, який 17 серпня відсвяткував свій 79 день народження, був помічений з яскравою повітряною кулею з написом "З Днем народження" на Мангеттені в Нью-Йорку, пише Daily Mail.

Володар двох "Оскарів" за ролі у фільмах "Хрещений батько 2" та "Скажений бик" був в абсолютній самоті та виглядав досить недбало у сірій футболці, світлих штанах, синій вітровці та кепці. На плечі мав темно-зелений рюкзак, а на ногах — чорні кросівки. Обличчя актора було приховано під захисною маскою, оскільки в США зараз із новою силою розбушувався коронавірус.

Нещодавно стало відомо про те, що Де Ніро зіграє відразу дві головні ролі у фільмі Баррі Левінсона "Розумники" (Wiseguys). Картина розповість про криваве суперництво між мафіозі Віто Дженовезе та Френком Костелло, чий розквіт припав на 1920–1950-і роки, й обидва ці образи на екрані втілить Роберт. Ворожнеча двох босів мафії тривала десятиліттями, поки в 1957 Дженовезе завдав удару Костелло. Хоча останньому вдалося пережити замах, він пішов із мафіозної сцени. Однак тріумф Дженовезе був недовгим, оскільки через два роки він сам опинився у в'язниці, де провів решту свого життя до самісінької смерті у 1969 році.

Раніше Де Ніро вже співпрацював із Левінсоном. Остання з їхніх спільних робіт — "Чарівник брехні", фільм HBO, в якому відомий актор грає Берні Медоффа.

Ще в 1990-х Левінсон і Де Ніро спільно працювали над такими фільмами, як політична сатира "Хвіст крутить собакою", яка з моторошною точністю віщувала клінтонівські скандали.

Раніше ми писали про те, що Роберт Де Ніро відпочив на іспанському курорті Форментера в компанії нової коханої — тренерки з бойових мистецтв Тіффані Чен.

Актор і його подруга офіційно не підтвердили свій роман, але їх уже кілька разів бачили разом на публіці. Не заперечується, що Де Ніро не поспішає афішувати нові стосунки через те, що поки що триває його шлюборозлучний процес із колишньою дружиною Грейс Гайтауер, який триває з грудня 2018 року.