Обрести тело Ангела Victoria's Secret. Уникальная программа быстрого похудения

Ангелы Victoria's Secret долгое время были эталоном красоты и стройности. Давайте подсмотрим, как тренируются модели, чтобы сохранить идеальные формы.

Ангелы Victoria's Secret и супермодели известны своими убийственными фигурами и телами, а также строгими супермодельными тренировками и режимами диеты.

Стоит только посмотреть на Сару Сампайо, Тейлор Хилл или Роми Стрейд! Да, эти девушки явно наделены удивительными генами, но они также невероятно много работают, чтобы оставаться в форме круглый год.

Фото: Getty Images

Многие желают знать, как получить модельное тело. Ниже приводим информацию о программах тренировок моделей Victoria's Secret, которым следовали популярные модели VS, чтобы подготовиться к показу VS.

Итак, приступим прямо к делу!

Фото: Getty Images

КАК ЧАСТО МОДЕЛИ РАБОТАЮТ?

Это зависит от модели и того, какую работу им предстоит выполнить. Большинство моделей Victoria Secret тренируются почти каждый день (раз в день). Но перед показом Victoria Secret некоторые девушки (Барбара Палвин и Кейси Мерритт) тренируются дважды в день. Другие модели, такие как Кэндис Свейнпол, тренируются только 3 раза в неделю и каждый день в течение 2 недель перед показом Victoria's Secret. Если вы готовы придерживаться плана тренировок Victoria's Secret, можно порекомендовать вам тренироваться 6 раз в неделю с перерывом на один выходной день. Конечно же, заниматься 6 раз в неделю может показаться слишком много, особенно если вы новичок в фитнесе.

Вот почему вы должны, условно говоря, дотянуться до этого темпа тренировок. Начните с тренировок 3-4 раза в неделю, а затем постепенно увеличивайте их количество. И если вам нужно немного вдохновения для фитнеса, посмотрите это видео тренировки Кэндис.

[ + – ] Victoria's Secret Модель, Ангел Виктория Сикрет, тренировки подиум 2022 фото

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ТРЕНИРОВКИ VS MODELS?

Опять же, это может варьироваться. Если они занимаются своими обычными тренировками и не готовятся к важному событию, девушки проводят часовую тренировку в тренажерном зале. Если они путешествуют или у них просто очень насыщенный день, модели проведут быструю 20-минутную тренировку в номере отеля или дома. Ниже вы можете видеть фрагмент программы тренировок Сары Сампайо в путешествии. Но, если они готовятся к чему-то действительно важному, например, к шоу VS, их сеансы тренировок могут длиться более 2 часов.

КАКИЕ ЛЮБИМЫЕ УПРАЖНЕНИЯ АНГЕЛОВ VICTORIA’S SECRET?

Тренировки Victoria’s Secret включают в себя комбинацию:

Стандартный режим работы

Упражнения на велосипеде

Прогулки / пешие упражнения

Упражнения на скакалке

Танцевальное кардио

Йога

Пилатес

Бокс (супер популярен среди моделей!)

Кикбоксинг

Балет / станок

Круговая тренировка с:

Утяжелителями для лодыжек

Мячи для стабильности

Слайдеры / Диски скольжения

МОДЕЛИ VICTORIA SECRET ПОДНИМАЮТ ТЯЖЕСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ?

Многие модели на самом деле избегают подъема тяжестей (ничего тяжелее 2-5 килограммов), чтобы предотвратить нежелательный объем, но есть девушки, которые все же могут поднимать тяжести во время спортивных нагрузок.

Имейте в виду, что большинство моделей VS в основном имеют тип телосложения эктоморф (или комбинацию экто-мезо), а это означает, что им действительно будет трудно наращивать мышцы и поддерживать их.

2 из 3 женских типов телосложения могут стать громоздкими (особенно из-за поднятия тяжестей), а эктоморфы менее всего склонны к этому.

Посмотрите эту интересную тренировку с собственным весом для рук и ягодиц от Жасмин и Жозефины.

[ + – ] Victoria's Secret Модель, Ангел Виктория Сикрет, тренировки подиум 2022 фото

КАК ЧАСТО VS МОДЕЛИ ДЕЛАЮТ КАРДИО ТРЕНИРОВКИ?

Стройное телосложение требует тренировок на выносливость, поэтому модели сочетают бег, бокс, прыжки со скакалкой, танцевальное кардио и легкие упражнения на вращение. Некоторые модели и ангелы VS, такие как Кэндис, обычно делают кардио пару раз в неделю (2-3 занятия). Но другие, как Белла Хадид или Роми Стрейд, делают кардио 5-6 раз в неделю.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ, ГДЕ ЗАНИМЮТСЯ МОДЕЛИ VS В НЬЮ-ЙОРКЕ

Жителям Нью-Йорка или гостям американского мегаполиса может посчастливиться столкнуться с одной из моделей VS и ангелов, если посетите один из спортзалов ниже.

Фото: Getty Images

1. MODELFIT

Очень популярное место, где часто потеют модели Victoria’s Secret.

В этом тренажерном зале есть занятия, направленные на то, чтобы стать стройными и подтянутыми, с использованием большого количества повторений, сверхлегких гантелей, эспандеров, ползунков, наклонных досок, утяжелителей для лодыжек и различных стилей тренировок. Именно поэтому модели облюбовали это место.

2. DOG

Это эксклюзивный тренажерный зал на Манхэттене, где тренируются многие знаменитости, в том числе модели Victoria’s Secret. В отличие от других спортивных залов, вы не можете просто заплатить за членство и использовать открытый тренажерный зал или занятия.

3. ГОТЭМ СПОРТЗАЛ

Это их любимое место для бокса, где часто можно встретить Джиджи Хадид, выпускающую пар, или таких поп-звезд, как Дуа Липа.

ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ VICTORIA SECRET

1. ТРЕНИРОВКА РУК МОДЕЛЕЙ

Модели Victoria’s Secret выполняют различные упражнения для рук, чтобы привести их в тонус.

Одной из их самых любимых тренировок рук является бокс. Это отличный способ сжечь много калорий и привести в тонус верхнюю часть тела, не увеличивая ее. Упражнения также отлично подходят для пресса!

Помимо бокса, модели используют TRX, гантели, эспандеры, мячи и упражнения с собственным весом для тренировки верхней части тела.

КАК СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ СХЕМУ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ РУК

Модели работают с меньшим весом и большим числом повторений, поэтому количество повторений должно быть высоким. Выберите 6 упражнений для верхней части тела. Выполняйте их по 12–15 повторений или 45–60 секунд с минимальным отдыхом.

2. МОДЕЛИ VICTORIA SECRET ТРЕНИРОВКА НОГ

Большинство моделей Victoria's Secret просто обожают тренировать ноги и ягодицы!

КАК СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ СХЕМУ ТРЕНИРОВОК VS НОГИ

Модели работают с малым весом и большим числом повторений, поэтому увеличивайте количество повторений или делайте их на время. Многие модели также используют в своих тренировках утяжелители для лодыжек, скользящие диски и эспандер. Выберите 6 упражнений для нижней части тела. Выполняйте их по 12–15 повторений или 45–60 секунд с минимальным отдыхом.