Обрести тело Ангела Victoria's Secret. Уникальная программа быстрого похудения
Ангелы Victoria's Secret долгое время были эталоном красоты и стройности. Давайте подсмотрим, как тренируются модели, чтобы сохранить идеальные формы.
Ангелы Victoria's Secret и супермодели известны своими убийственными фигурами и телами, а также строгими супермодельными тренировками и режимами диеты.
Стоит только посмотреть на Сару Сампайо, Тейлор Хилл или Роми Стрейд! Да, эти девушки явно наделены удивительными генами, но они также невероятно много работают, чтобы оставаться в форме круглый год.
Многие желают знать, как получить модельное тело. Ниже приводим информацию о программах тренировок моделей Victoria's Secret, которым следовали популярные модели VS, чтобы подготовиться к показу VS.
Итак, приступим прямо к делу!
КАК ЧАСТО МОДЕЛИ РАБОТАЮТ?
Это зависит от модели и того, какую работу им предстоит выполнить. Большинство моделей Victoria Secret тренируются почти каждый день (раз в день). Но перед показом Victoria Secret некоторые девушки (Барбара Палвин и Кейси Мерритт) тренируются дважды в день. Другие модели, такие как Кэндис Свейнпол, тренируются только 3 раза в неделю и каждый день в течение 2 недель перед показом Victoria's Secret. Если вы готовы придерживаться плана тренировок Victoria's Secret, можно порекомендовать вам тренироваться 6 раз в неделю с перерывом на один выходной день. Конечно же, заниматься 6 раз в неделю может показаться слишком много, особенно если вы новичок в фитнесе.
Вот почему вы должны, условно говоря, дотянуться до этого темпа тренировок. Начните с тренировок 3-4 раза в неделю, а затем постепенно увеличивайте их количество. И если вам нужно немного вдохновения для фитнеса, посмотрите это видео тренировки Кэндис.
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ТРЕНИРОВКИ VS MODELS?
Опять же, это может варьироваться. Если они занимаются своими обычными тренировками и не готовятся к важному событию, девушки проводят часовую тренировку в тренажерном зале. Если они путешествуют или у них просто очень насыщенный день, модели проведут быструю 20-минутную тренировку в номере отеля или дома. Ниже вы можете видеть фрагмент программы тренировок Сары Сампайо в путешествии. Но, если они готовятся к чему-то действительно важному, например, к шоу VS, их сеансы тренировок могут длиться более 2 часов.
КАКИЕ ЛЮБИМЫЕ УПРАЖНЕНИЯ АНГЕЛОВ VICTORIA’S SECRET?
Тренировки Victoria’s Secret включают в себя комбинацию:
Стандартный режим работы
- Упражнения на велосипеде
- Прогулки / пешие упражнения
- Упражнения на скакалке
- Танцевальное кардио
- Йога
- Пилатес
- Бокс (супер популярен среди моделей!)
- Кикбоксинг
- Балет / станок
- Круговая тренировка с:
- Утяжелителями для лодыжек
- Мячи для стабильности
- Слайдеры / Диски скольжения
МОДЕЛИ VICTORIA SECRET ПОДНИМАЮТ ТЯЖЕСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ?
Многие модели на самом деле избегают подъема тяжестей (ничего тяжелее 2-5 килограммов), чтобы предотвратить нежелательный объем, но есть девушки, которые все же могут поднимать тяжести во время спортивных нагрузок.
Имейте в виду, что большинство моделей VS в основном имеют тип телосложения эктоморф (или комбинацию экто-мезо), а это означает, что им действительно будет трудно наращивать мышцы и поддерживать их.
2 из 3 женских типов телосложения могут стать громоздкими (особенно из-за поднятия тяжестей), а эктоморфы менее всего склонны к этому.
Посмотрите эту интересную тренировку с собственным весом для рук и ягодиц от Жасмин и Жозефины.
КАК ЧАСТО VS МОДЕЛИ ДЕЛАЮТ КАРДИО ТРЕНИРОВКИ?
Стройное телосложение требует тренировок на выносливость, поэтому модели сочетают бег, бокс, прыжки со скакалкой, танцевальное кардио и легкие упражнения на вращение. Некоторые модели и ангелы VS, такие как Кэндис, обычно делают кардио пару раз в неделю (2-3 занятия). Но другие, как Белла Хадид или Роми Стрейд, делают кардио 5-6 раз в неделю.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ, ГДЕ ЗАНИМЮТСЯ МОДЕЛИ VS В НЬЮ-ЙОРКЕ
Жителям Нью-Йорка или гостям американского мегаполиса может посчастливиться столкнуться с одной из моделей VS и ангелов, если посетите один из спортзалов ниже.
1. MODELFIT
Очень популярное место, где часто потеют модели Victoria’s Secret.
В этом тренажерном зале есть занятия, направленные на то, чтобы стать стройными и подтянутыми, с использованием большого количества повторений, сверхлегких гантелей, эспандеров, ползунков, наклонных досок, утяжелителей для лодыжек и различных стилей тренировок. Именно поэтому модели облюбовали это место.
2. DOG
Это эксклюзивный тренажерный зал на Манхэттене, где тренируются многие знаменитости, в том числе модели Victoria’s Secret. В отличие от других спортивных залов, вы не можете просто заплатить за членство и использовать открытый тренажерный зал или занятия.
3. ГОТЭМ СПОРТЗАЛ
Это их любимое место для бокса, где часто можно встретить Джиджи Хадид, выпускающую пар, или таких поп-звезд, как Дуа Липа.
ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ VICTORIA SECRET
1. ТРЕНИРОВКА РУК МОДЕЛЕЙ
Модели Victoria’s Secret выполняют различные упражнения для рук, чтобы привести их в тонус.
Одной из их самых любимых тренировок рук является бокс. Это отличный способ сжечь много калорий и привести в тонус верхнюю часть тела, не увеличивая ее. Упражнения также отлично подходят для пресса!
Помимо бокса, модели используют TRX, гантели, эспандеры, мячи и упражнения с собственным весом для тренировки верхней части тела.
КАК СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ СХЕМУ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ РУК
Модели работают с меньшим весом и большим числом повторений, поэтому количество повторений должно быть высоким. Выберите 6 упражнений для верхней части тела. Выполняйте их по 12–15 повторений или 45–60 секунд с минимальным отдыхом.
2. МОДЕЛИ VICTORIA SECRET ТРЕНИРОВКА НОГ
Большинство моделей Victoria's Secret просто обожают тренировать ноги и ягодицы!
КАК СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ СХЕМУ ТРЕНИРОВОК VS НОГИ
Модели работают с малым весом и большим числом повторений, поэтому увеличивайте количество повторений или делайте их на время. Многие модели также используют в своих тренировках утяжелители для лодыжек, скользящие диски и эспандер. Выберите 6 упражнений для нижней части тела. Выполняйте их по 12–15 повторений или 45–60 секунд с минимальным отдыхом.