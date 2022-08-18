Отримати тіло Ангела Victoria's Secret. Унікальна програма швидкого схуднення

Ангели Victoria's Secret тривалий час були зразком краси та стрункості. Подивимося, як тренуються моделі, щоб зберегти ідеальні форми.

Ангели Victoria's Secret та супермоделі відомі своїми вбивчими фігурами та тілами, а також суворими супермодельними тренуваннями та режимами дієти.

Варто лише подивитися на Сару Сампайо, Тейлор Хілл чи Ромі Стрейд! Так, ці дівчата явно наділені дивовижними генами, але вони також неймовірно багато працюють, щоб залишатися у формі цілий рік.

Фото: Getty Images

Багато хто бажає знати, як отримати модельне тіло. Нижче наводимо інформацію про програми тренувань моделей Victoria's Secret, якими слідували популярні моделі VS, щоб підготуватися до показу VS.

Отже, до справи!

Фото: Getty Images

ЯК ЧАСТО МОДЕЛІ ПРАЦЮЮТЬ?

Це залежить від моделі і того, яку роботу їм належить виконати. Більшість моделей Victoria Secret тренуються майже щодня (раз на день). Але перед показом Victoria Secret деякі дівчата (Барбара Палвін та Кейсі Меррітт) тренуються двічі на день. Інші моделі, такі як Кендіс Свейнпол, тренуються лише 3 рази на тиждень і щодня протягом 2 тижнів перед показом Victoria's Secret. Якщо ви готові дотримуватися плану тренувань Victoria's Secret, можна порекомендувати тренуватися 6 разів на тиждень з перервою на один вихідний день. Звичайно, займатися 6 разів на тиждень може здатися занадто багато, особливо якщо ви новачок у фітнесі.

Ось чому ви повинні, умовно кажучи, досягти цього темпу тренувань. Почніть із тренувань 3-4 рази на тиждень, а потім поступово збільшуйте їх кількість. І якщо вам потрібно трохи натхнення для фітнесу, перегляньте це відео тренування Кендіс.

[ + – ] Victoria's Secret Модель, Ангел Вікторія Сікрет, тренування подіум 2022 фото

СКІЛЬКИ ТРИВАЄ ТРЕНУВАННЯ VS MODELS?

Знову ж таки, це може змінюватись. Якщо вони займаються своїми звичайними тренуваннями і не готуються до важливої події, дівчата проводять годинне тренування у тренажерному залі. Якщо вони подорожують або просто мають дуже насичений день, моделі проведуть швидке 20-хвилинне тренування в номері готелю або вдома. Нижче ви можете бачити фрагмент програми тренувань Сари Сампайо в подорожі. Але якщо вони готуються до чогось дійсно важливого, наприклад, до шоу VS, їх сеанси тренувань можуть тривати більше 2 годин.

ЯКІ УЛЮБЛЕНІ ВПРАВИ АНГЕЛІВ VICTORIA'S SECRET?

Тренування Victoria's Secret включають комбінацію:

Стандартний режим роботи

Вправи на велосипеді

Прогулянки/піші вправи

Вправи на скакалці

Танцювальне кардіо

Йога

Пілатес

Бокс (супер популярний серед моделей!)

Кікбоксинг

Балет

Кругове тренування з:

Вагою на кісточках

М'ячі для стабільності

Слайдери/Диски ковзання

МОДЕЛІ VICTORIA SECRET ПІДНІМАЮТЬ ВАЖКе ПРИ ВИКОНАННІ СИЛОВИХ ВПРАВ?

Багато моделей насправді уникають підйому важкого (нічого важче 2-5 кілограмів), щоб запобігти небажаному об'єму, але є дівчата, які все ж таки можуть піднімати важке під час спортивних навантажень.

Майте на увазі, що більшість моделей VS переважно мають тип статури ектоморф (або комбінацію екто-мезо), а це означає, що їм дійсно буде важко нарощувати м'язи та підтримувати їх.

2 з 3 жіночих типів статури можуть стати громіздкими (особливо через підняття важкого), а ектоморфи найменше схильні до цього.

Подивіться це цікаве тренування з власною вагою для рук та сідниць від Жасмин та Жозефіни.

[ + – ] Victoria's Secret Модель, Ангел Вікторія Сікрет, тренування подіум 2022 фото

ЯК ЧАСТО VS МОДЕЛІ РОБЛЯТЬ КАРДІО ТРЕНУВАННЯ?

Струнка статура вимагає тренувань на витривалість, тому моделі поєднують біг, бокс, стрибки зі скакалкою, танцювальне кардіо і легкі вправи на обертання. Деякі моделі та ангели VS, такі як Кендіс, зазвичай роблять кардіо кілька разів на тиждень (2-3 заняття). Але інші, як Белла Хадід чи Ромі Стрейд, роблять кардіо 5-6 разів на тиждень.

НАЙПОПУЛЯРНІШІ СПОРТИВНІ ЗАЛИ, ДЕ ЗАНІМЮТЬСЯ МОДЕЛІ VS У НЬЮ-ЙОРКУ

Жителям Нью-Йорка або гостям американського мегаполісу може пощастити зіткнутися з однією з моделей VS та ангелів, якщо відвідаєте один зі спортзалів нижче.

Фото: Getty Images

1. MODELFIT

Дуже популярне місце, де часто пітніють моделі Victoria's Secret.

У цьому тренажерному залі є заняття, спрямовані на те, щоб стати стрункими та підтягнутими, з використанням великої кількості повторень, надлегких гантелей, еспандерів, повзунків, похилих дощок, обтяжувачів для кісточок та різних стилів тренувань. Саме тому моделі уподобали це місце.

2. DOG

Це ексклюзивний тренажерний зал на Манхеттені, де тренуються багато знаменитостей, зокрема моделі Victoria's Secret. На відміну від інших спортивних залів, ви не можете просто заплатити за членство та використати відкритий тренажерний зал або заняття.

3. ГОТЕМ СПОРТЗАЛ

Це їхнє улюблене місце для боксу, де часто можна зустріти Джіджі Хадід, яка випускає пар, або таких попзірок, як Дуа Ліпа.

ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ VICTORIA SECRET

1. ТРЕНУВАННЯ РУК МОДЕЛЕЙ

Моделі Victoria's Secret виконують різні вправи для рук, щоби привести їх у тонус.

Одним з найулюбленіших тренувань рук є бокс. Це чудовий спосіб спалити багато калорій і привести в тонус верхню частину тіла, не збільшуючи її. Вправи також добре підходять для пресу!

Крім боксу, моделі використовують TRX, гантелі, еспандери, м'ячі та вправи із власною вагою для тренування верхньої частини тіла.

ЯК СТВОРИТИ ВЛАСНУ СХЕМУ ТРЕНУВАНЬ ДЛЯ РУК

Моделі працюють з меншою вагою та більшою кількістю повторень, тому кількість повторень має бути високою. Виберіть 6 вправ для верхньої частини тіла. Виконуйте їх по 12–15 повторень або 45–60 секунд із мінімальним відпочинком.

2. МОДЕЛІ VICTORIA SECRET ТРЕНУВАННЯ НІГ

Більшість моделей Victoria's Secret просто люблять тренувати ноги та сідниці!

ЯК СТВОРИТИ ВЛАСНУ СХЕМУ ТРЕНУВАНЬ VS НОГИ

Моделі працюють з малою вагою та великою кількістю повторень, тому збільшуйте кількість повторень або робіть їх на час. Багато моделей також використовують у своїх тренуваннях обтяжувачі для кісточок, ковзаючі диски та еспандер. Виберіть 6 вправ для нижньої частини тіла. Виконуйте їх по 12–15 повторень або 45–60 секунд із мінімальним відпочинком.