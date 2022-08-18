Топ-5 стильных и ярких сумок для осени 2022

В моде снова сумки хобо, макси, а также модели из 2000-х.

Сумка — стильный аксессуар, который может дополнить и усилить любой образ и стать его ярким акцентом. В новом сезоне дизайнеры рекомендуют присмотреться к небольшим сумочкам-клатчам, объемным хобо, а также моделям геометрических форм и ярких оттенков. Фокус собрал пять стильных идей, которые помогут выбрать идеальную сумку для осени.

Назад в 2000-е

Многие модные дизайнеры в осенне-зимнем сезоне ностальгируют по гламурной эпохе нулевых. Именно потому в новых коллекциях брендов немало сумок в стиле 2000-х. Среди наиболее актуальных — небольшие модели прямоугольной формы с короткими ручками. Их можно сочетать с ультра модными джинсами с низкой талией в стиле нулевых и босоножками на каблуках.

Хобо

Сумки-хобо остаются актуальными несколько сезонов. Осенью-2022 модные дизайнеры сделали их еще более вместительными, а также дополнили декоративными деталями, вроде ручки-цепочки. Сумка-хобо отлично впишется в осенний гардероб. К тому же в нее поместится много мелочей, которые наверняка очень важна для поклонниц таких моделей.

Геометрия

Геометрия — один из главных трендов сезона осень-зима 2022-23. Сумка треугольной формы станет стильной альтернативой классике и усилит монохромные повседневные аутфиты.

Клатч

Клатчи перестали быть частью гламурного вечернего гардероба. Теперь дизайнеры модных брендов предлагают носить такие сумки днем. Среди универсальных моделей, способных заменить повседневную сумку, всегда остается место эксперименту. Присмотритесь к крошечным клатчам, напоминающим по форме и размеру карманное зеркальце. Они смотрятся очень стильно.

Сумки-макси

Такая сумка подойдет для очень занятых людей, которые рано утром уходят из дома на работу, а затем мчат на тренировку в спорт зал или на встречу с друзьями. В модель макси можно положить ноутбук, форму для зала или бутылку с водой и не переживать, что какие-то вещи придется оставить дома.

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