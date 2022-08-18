Топ 5 стильних та яскравих сумок для осені 2022

У моді знову сумки хобо, максі, а також моделі із 2000-х.

Сумка — стильний аксесуар, який може доповнити і посилити будь-який образ а також стати його яскравим акцентом. У новому сезоні дизайнери рекомендують придивитися до невеликих сумочок-клатчів, об'ємних хобо, а також моделей геометричних форм та яскравих відтінків. Фокус зібрав п'ять стильних ідей, які допоможуть вибрати ідеальну сумку для осені.

Назад у 2000-ті

Багато модних дизайнерів в осінньо-зимовому сезоні ностальгують за гламурною добою нульових. Саме тому у нових колекціях брендів чимало сумок у стилі 2000-х. Серед найбільш актуальних — невеликі моделі прямокутної форми з короткими ручками. Їх можна поєднувати з ультра модними джинсами з низькою талією в нульовому стилі і босоніжками на підборах.

Хобо

Сумки-хобо залишаються актуальними кілька сезонів. Восени-2022 модні дизайнери зробили їх ще більш місткими, а також доповнили декоративними деталями на кшталт ручки-ланцюжка. Сумка-хобо чудово впишеться в осінній гардероб. До того ж у неї поміститься багато дрібниць, які, напевно, дуже важливі для шанувальниць таких моделей.

Геометрія

Геометрія — один із головних трендів сезону осінь-зима 2022-23. Сумка трикутної форми стане стильною альтернативою класиці та посилить монохромні повсякденні аутфіти.

Клатч

Клатчі перестали бути частиною гламурного вечірнього гардеробу. Тепер дизайнери модних брендів пропонують носити такі сумки вдень. Серед універсальних моделей, які можуть замінити повсякденну сумку, завжди залишається місце для експерименту. Придивіться до крихітних клатчів, що нагадують за формою та розміром кишенькове дзеркальце. Вони виглядають дуже стильно.

Сумки-максі

Така сумка підійде для дуже зайнятих людей, які рано-вранці йдуть з дому на роботу, а потім мчать на тренування в спортзал або на зустріч із друзями. У модель максі можна покласти ноутбук, форму для залу чи пляшку з водою і не переживати, що якісь речі доведеться залишити вдома.

Фокус раніше писав про те, яку спідницю обрати восени 2022 року.